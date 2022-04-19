烏東激戰 俄軍朝馬立波煉鋼廠投擲重型炸彈[影]

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馬立波市議會18日表示，俄軍正朝一處約有上千平民躲藏的大型煉鋼廠投擲重型炸彈。（中央社製圖）

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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭東南部港市馬立波市議會今天表示，約有上千平民躲在馬立波大型煉鋼廠Azovstal下方的地下避難所，並說包圍馬立波的俄軍正朝烏克蘭控制的這座煉鋼廠投擲重型炸彈。

路透社報導，市議會在即時通訊軟體Telegram寫道，「大多數平民都是婦女帶著小孩和老人」。隨著俄羅斯軍隊企圖從烏克蘭手中全面奪取並控制這座城市，馬立波過去一週經歷了激烈的街頭巷戰。

亞速軍團（Azov Regiment）指揮官普洛柯潘柯（Denis Prokopenko）中校在Telegram影片中說，俄羅斯和分離主義勢力朝這座煉鋼廠投擲反碉堡炸彈時，他人就在廠內，而他們「明知這裡有平民」，還動用火箭和其他武器轟擊這個地區。

英國廣播公司（BBC）報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，儘管俄羅斯砲火猛烈，馬立波並未落入敵軍之手。

柯比說：「我們看見他們（俄軍）集中火力，持續空襲和砲擊頓巴斯（Donbas）和南部地區，尤其是馬立波和周邊地區。」

他說，儘管俄羅斯攻勢益發猛烈，烏軍仍在頑強抵抗。

路透社說，美國國防部官員表示，俄軍目前在烏克蘭南部和東部地區部署大約76個營級戰術群（Battalion Tactical Group），最近幾天增加了約11個。

馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）今天說，約有4萬平民被強行驅逐到俄羅斯境內或俄羅斯控制的烏克蘭地區。

波成柯告訴烏克蘭電視台：「不幸的是，我必須宣布，他們從今天開始強制驅逐居民。透過市政登記資料，我們證實他們已驅逐4萬多人。」

路透社無法獨立證實這番指控。俄羅斯始終否認鎖定烏克蘭平民為攻擊目標。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110419