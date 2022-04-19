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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄軍大舉進攻烏東 澤倫斯基：頓巴斯之戰已開打

2022/4/19 10:08（4/19 10:18 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基和高階官員表示，俄羅斯軍隊18日在烏東幾乎整條前線上發起新一波攻勢。圖為哈爾科夫市17日遭俄軍一系列空襲。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）
烏克蘭總統澤倫斯基和高階官員表示，俄羅斯軍隊18日在烏東幾乎整條前線上發起新一波攻勢。圖為哈爾科夫市17日遭俄軍一系列空襲。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）
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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymr Zelenskiy）和高階官員表示，俄羅斯軍隊今天在烏東幾乎整條前線上發起新一波攻勢，「頓巴斯之戰」現已開打。

綜合法新社和路透社報導，俄軍上月底撤出烏克蘭首都基輔周邊地區和北部戰線，重新集結至烏東，準備向頓巴斯（Donbas）地區發起進攻以來，烏軍一直準備迎戰。

澤倫斯基在影片中說：「我們現在可以說，俄軍已經展開他們準備已久的頓巴斯戰役。」

他說：「無論對方向烏東投入多少兵力，我們都將繼續戰鬥，保家衛國。」

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）說：「今天早上，在頓內茨克州（Donetsk）、盧甘斯克州（Luhansk）和哈爾科夫州（Kharkiv）幾乎整條前線上，占領軍都企圖突破我軍的防線。」

在此之前，俄羅斯持續將撤出烏克蘭北部地區和駐紮在鄰國白俄羅斯的部隊，重新集結至烏東地區。白俄羅斯是俄羅斯的親密盟友。

烏克蘭武裝部隊司令部在臉書（Facebook）發文稱，俄羅斯主要軍事力量正集中在控制整個合稱頓巴斯的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區。自2014年來，親俄分離主義分子都只是控制頓巴斯局部地區。

控制頓巴斯地區將使莫斯科能夠建立一條通往克里米亞半島（Crimea）的南部走廊。俄國2014年兼併克里米亞地區。

烏克蘭總統的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在加密社群軟體Telegram寫道：「戰爭的第二階段已經啟動…相信我們的軍隊，他們非常強大。」

在各界預期俄軍將在烏東地區發動攻勢前，烏克蘭當局已敦促頓巴斯居民往西撤離。

俄羅斯的增援可說全為這場已進入持久的戰事。軍事分析人士說，俄軍正試圖包圍依托強固工事死守頓巴斯的烏軍，頓巴斯之戰肯定會讓雙方傷亡及損失慘重。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1110419

烏克蘭東部城鎮克爾米納18日遭俄軍占領後，烏軍對附近魯別日諾耶鎮的俄軍發射砲火。圖為18日魯別日諾耶鎮冒起陣陣濃煙。（法新社）
烏克蘭東部城鎮克爾米納18日遭俄軍占領後，烏軍對附近魯別日諾耶鎮的俄軍發射砲火。圖為18日魯別日諾耶鎮冒起陣陣濃煙。（法新社）
俄軍正加強攻勢以占領烏東的頓巴斯地區。（中央社製圖）
俄軍正加強攻勢以占領烏東的頓巴斯地區。（中央社製圖）
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