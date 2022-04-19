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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

俄羅斯再度折損大將 第9位將領陣亡

2022/4/19 16:19
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（中央社基輔19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭發動殘酷戰爭的代價正在節節攀升，又一員俄軍大將證實陣亡。這是俄軍失去的第9名將領。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，俄軍第49防空飛彈旅指揮官葛里辛（Ivan Grishin）上校因為腹部遭彈片擊傷，在烏克蘭東部城市哈爾科夫（Kharkiv）附近身亡。

根據烏克蘭武裝部隊參謀總部說法，俄軍在這場戰爭中的陣亡人數已經達到2萬600人。

數天前，俄國才剛埋葬在這場戰爭中失去的第8名將領。

聖彼得堡市長貝格洛夫（Alexander Beglov）16日發布聲明，指俄軍第8聯合兵種部隊副司令佛羅洛夫（Vladimir Frolov）少將本週稍早於戰鬥時死亡，16日下葬在聖彼得堡。

貝格洛夫表示，佛羅洛夫「在戰鬥中英勇陣亡」，但他未說明死亡時間和地點。依葬禮時間推斷，佛羅洛夫應該是在幾天前陣亡。

俄軍第8聯合兵種部隊3月在烏克蘭南部城市刻松（Kherson）附近作戰時，指揮官莫德維切夫（Andrei Mordvichev）陣亡。

來自斯摩稜斯克（Smolensk）的俄羅斯國會議員馬拉什琴科夫（Artem Malashchenkov）為葛里辛致悼詞：「安息吧，我的朋友，你的犧牲將不會白費。」

「其他人會繼續你的工作，圓滿達成特別軍事行動中的所有任務。」（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110419

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