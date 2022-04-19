助抗俄化學武器 日本將援烏防護用品與無人機

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本防衛大臣岸信夫今天宣布，因應遭俄羅斯入侵的烏克蘭請求，日方將提供對抗化學武器的防護衣、防護面罩與無人機等，準備完成後將由民航機運送至波蘭，再送至烏克蘭。

日本讀賣新聞報導，防護衣等防護用品用於防範化學武器，無人機則是用於監控，不具殺傷力。

日本因防衛憲法和自衛隊法等法律規定，不得提供他國武器，只能依據規範防衛裝備品出口的「移轉三原則」，提供無殺傷能力的自保裝備。日本已於3月援助烏克蘭防彈背心、鋼盔等自衛隊裝備。

另外，日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天在執政黨自民黨的會議上表示，基於國際和平協力法（PKO協力法），應聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）請求，本月下旬起將派出航空自衛隊的C2運輸機，輸送救援物資至烏克蘭週邊收容難民的國家。

規劃C2運輸機將儲備於阿拉伯聯合大公國（UAE）的人道救援用毛毯、睡墊等物資運送至波蘭、羅馬尼亞等地，預計載送約10次。

今天會中同意這項計畫，近日就會由日本政府內閣會議正式通過。

報導指出，日本基於國際和平協力法，為從事國際人道救援活動派自衛隊運輸機輸送救援物資始於2003年援助伊拉克難民，本次援烏是第6次。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1110419