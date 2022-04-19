烏控俄破壞千億美元基建 籲利用凍結資產助重建

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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭1名部長表示，俄軍入侵行動迄今已摧毀烏國多達30%的基礎設施，價值1000億美元；如能動用西方國家凍結的俄羅斯資產，戰後重建工作預計可於2年內完成。

此前烏克蘭官員並未說明戰爭對道路和橋樑等基礎設施的具體影響，僅稱截至目前，包括交通運輸、住宅與其他建築物的損壞，烏國約已損失5000億美元。

烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksander Kubrakov）告訴路透社：「基本上，我們所有的交通基礎建設都受到（戰爭）影響，只是形式各異。」

庫布拉科夫表示，俄羅斯於2月發動的「特殊軍事行動」已導致烏克蘭「20%至30%的基礎設施受到不同程度的破壞。」

他說，國道上有超過300座橋樑在戰火下遭到損毀或破壞，超過8000公里的道路必須修理或重建，數十條鐵路橋樑被炸毀。據他估計，損失金額達到1000億美元。

庫布拉科夫指出，基礎設施部已在烏軍收復地區展開部分重建工作，「包括道路、橋樑和住宅，我相信，如果每個人都能快速行動，幾乎所有東西都可以在2年內完成重建」。

他說，希望西方國家能支持烏國重建，且重建資金可能能有多種來源，「目前正考慮數個來源，首先是俄羅斯聯邦的資產，幾乎所有主要國家都有凍結相關資產」。

歐洲聯盟（EU）希望設法建立烏克蘭重建基金，部分歐盟政治人物呼籲動用西方凍結的俄羅斯資產，其中包括價值3000億美元的俄羅斯中央銀行外匯儲備。

庫布拉科夫說，烏國司法部正與部分盟國共同研究如何使用俄國資產，一個可能選項是透過所謂的「透明機制」，出售扣押資產以募集現金。

「我相信這是公平的做法，但各國從未動用此類機制…這將是第一次」，因此建立相關機制需要一些開創性工作。「過往並無先例，但21世紀有任何歐洲國家攻擊鄰國的先例嗎？」（譯者：施施/核稿：林治平）1110419