莫斯科暗助環保組織 確保歐洲依賴俄天然氣

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（中央社記者彭維楀華沙19日專電）華爾街日報社論曾指出，人們認為歐洲依賴俄羅斯能源是因為自身缺乏，但15年前歐洲出口的天然氣比今天的俄羅斯還多，如今俄羅斯出口量是歐洲產量的3倍，因為部分由俄羅斯資助的氣候活動者及環境保護組織，阻止有關非綠能的能源活動。

2020年，俄羅斯出口天然氣幾乎是歐洲產量3倍。令人驚訝的是即使俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）一再暫停經烏克蘭的油氣管道出口歐洲之後，歐洲對俄國天然氣依賴仍增加。

德國就此卻回應，透過興建北溪2號油氣管可減少依賴經烏克蘭的天然氣，但實際上卻逐漸讓歐洲及德國對俄羅斯的天然氣進口，超過3成及5成，造成當前俄羅斯對歐洲有恃無恐的態度。

根據美國能源情報署（US Energy Information Administration）2013資料顯示，許多歐洲國家都有頁岩油儲量，這些都可透過「水力壓裂法」開採，與美國開採方式相同。

10年前，包括雪佛龍（Chevron）、埃克森美孚（Exxon Mobile）、殼牌（Shell）與法國道達爾能源集團（TotalEnergies）等跨國業者，曾探索歐洲非一般性的天然氣礦藏，並積極打算重複美國的開採方式。

根據紐約時報2014年的報導，在羅馬尼亞東部小鎮蓬蓋斯蒂（Pungesti），美國能源巨頭雪弗龍打算進行頁岩油鑽探，但來自羅國各地反對水力壓裂或水力壓裂活動的專家集結抗議。

當時羅國官員指出，一個神祕且資金充足的組織資助抗議活動，以環保為由抗議水力壓裂法，最後導致貧窮小鎮無法開採頁岩油。類似事件不只發生在羅馬尼亞，全歐的水力壓裂抗議背後確實有個巨人－俄羅斯天然氣公司（Gazprom）。

前北約祕書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）指責俄羅斯助長水力壓裂反對派勢力，他曾在2014年於美國媒體外交政策（Foreign Policy）雜誌撰文，俄羅斯透過資訊戰，積極且技巧性的與所謂非政府組織、反對頁岩氣的環保機構接觸，以確保歐洲對進口俄羅斯天然氣的依賴。

之後反對水力壓裂法的抗議活動在保加利亞、烏克蘭、拉脫維亞、羅馬尼亞與波蘭等國陸續發生，最後歐洲各國政府紛紛取消頁岩油開採計畫，向俄羅斯的能源主導地位屈服。

跨國公司也透過與俄羅斯合作實現所謂能源多元化，華爾街日報（Wall Street Journal，WSJ）曾報導，英國石油公司（British Petroleum，BP）於2013年收購俄羅斯石油公司19.75%的股份。BP時任首席執行官杜德里（Bob Dudley）宣稱，交易提供與一家偉大的俄羅斯石油公司建立新夥伴關係的絕佳機會。

殼牌、埃克森美孚與俄羅斯天然氣公司、俄羅斯石油公司也成立合資企業，埃克森美孚把與俄羅斯石油公司在俄國東部的合作描述為，這是俄羅斯最大的單一國際直接投資其中一個項目，也是應用先進技術，回應世界能源需求不斷增加挑戰的良好範例。

華爾街日報（WSJ）報導，西方能源公司透過收購股權及合資等方式，希望在能源產業獲利，但實際上陷入俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）把輸出歐洲的天然氣「武器化」而不知。如今俄烏爆發戰爭，英國石油和殼牌在政府壓力下試圖撤資，恐面臨巨額損失。

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儘管去年秋天俄羅斯天然氣公司放緩對歐輸出，但英國監管機構仍否決殼牌在北海開發油氣田的大型計畫。路透社（Reuters）曾報導，隨電價攀升，英國監管機構已恢復與殼牌的討論計畫，這更凸顯歐洲無法僅靠風力和太陽能推動經濟的冷酷現實。

歐洲能源狀況也再次提醒美國，阻止歐洲發展化石燃料，不會讓碳「留在地下」，「只是把戰略武器拱手交給獨裁者，而他們將轉用來對付我們」。（編輯：廖漢原/黃自強）1110419