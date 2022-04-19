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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

烏官員：俄拚占烏東兩州 何時恢復直接和談很難說

2022/4/19 22:28
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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭國防部今天表示，俄羅斯在烏國東部發動新攻勢，目的包括拿下整個盧甘斯克和頓內茨克州。烏國協商人員波多利雅科則說，烏俄兩國何時能恢復直接談判還很難說。

烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）表示，俄軍沿著整個烏東前線發動攻擊，同時加強圍攻南部港市馬立波（Mariupol），並試圖包圍盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）州內城市。

莫圖茲雅尼克在簡報會上說，俄軍「目標是擊敗烏克蘭部隊，確立對盧甘斯克、頓內茨克州的控制，並建立連結克里米亞半島（Crimea）的陸上走廊」。

2014年崛起的親俄分離主義分子原已在這兩州掌控部分區域，並自行宣布建立人民共和國。

莫圖茲雅尼克總結俄國戰術時說，俄軍一般仰賴「強大的砲兵攻擊準備，試圖攻占特定陣地、妨礙烏克蘭武裝部隊行動、包圍我方單位和拿下聚落，俄國主要是根據蘇聯時期的教科書在打仗」。

另一方面，烏克蘭協商人員波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天告訴路透社，俄國圍攻馬立波市，使得烏俄的停戰磋商程序進一步複雜化，雙方何時可能恢復直接談判很難說。

波多利雅科以書面方式回覆路透社問題時指出，他認為俄國指望透過烏東新攻勢，來提升自身談判地位。

他表示：「在馬立波慘劇的背景下，協商程序顯然已變得更為複雜。」

俄羅斯已對藏身馬立波市亞速鋼鐵廠（Azovstal Iron and Steel Works）的守軍下達最後通牒，要求他們在中午（台灣時間17時）以前投降。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110419

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