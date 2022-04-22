蒲亭宣稱已解放馬立波 美駁：不實訊息老套劇本

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俄羅斯總統蒲亭4月21日聲稱在圍城近2個月後成功「解放」港市馬立波，不過美國稱這是俄方老套劇本中更多的不實訊息。圖為馬立波住宅區3月29日遭俄軍砲擊。（安納杜魯新聞社）

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（中央社基輔21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天聲稱已在烏克蘭戰爭最大的一場戰鬥中獲勝，宣布在圍城近2個月後成功「解放」港市馬立波，不過美國稱這是俄方老套劇本中更多的不實訊息。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）今天在克里姆林宮一場電視轉播會議上，讚揚國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和俄羅斯軍隊「成功完成了解放馬立波（Mariupol）的戰鬥任務」。

不過，有數以百計烏克蘭戰士和平民仍躲藏在亞速鋼鐵廠（Azovstal）下方。蒲亭表示沒必要攻占這個工業區域，下令俄軍封鎖即可。

他說：「沒有必要爬進這些地下墓穴，在這些工業設施的地下到處爬行。封鎖這個工業區就可以了，讓這裡連一隻蒼蠅也飛不出去。」

不過烏克蘭軍方表示，俄國部隊仍試著攻占這座港市和鋼鐵廠。

美國國務院表示，據了解烏克蘭部隊仍在馬立波堅守陣地，還稱蒲亭聲稱已解放馬立波的說法，「不過是來自他們老套劇本的更多不實訊息」。華府批准對烏克蘭加碼提供8億美元軍事援助，包括重型火砲。

馬立波曾經是40萬人的家園，這裡不但發生了俄軍2月24日入侵烏克蘭以來最激烈的戰鬥，也出現這場戰爭最嚴峻的人道災難。

馬立波數十萬名平民在俄軍圍城和轟炸下，與外界隔絕近2個月。

在圍城期間抵達馬立波的記者發現街頭屍橫遍野，幾乎所有建物都被摧毀，居民不是擠在地窖裡快要凍僵，就是冒險在臨時搭起的爐子上烹煮殘羹剩飯，或是在花園裡埋葬遺體。

烏克蘭估計，馬立波有數萬名平民罹難，有些被埋在亂葬崗裡。聯合國和紅十字會（Red Cross）表示，至少有數千名平民喪命。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）懇請西方國家運送更多武器，並對莫斯科當局祭出更多經濟制裁。澤倫斯基今天在一場對世界銀行（World Bank）論壇發表的視訊演說中表示，烏克蘭每個月需要70億美元來彌補俄國入侵造成的經濟損失。

他在致葡萄牙國會的視訊演說中表示：「這只是（俄羅斯）控制東歐、摧毀烏克蘭民主的第一步。」他說：「我們不僅是為我們的獨立奮鬥，也為了我們的生存、為我們的人民奮鬥，他們才不會被殺害、折磨或強暴。」

澤倫斯基指控俄軍在烏克蘭犯下許多暴行，包括在馬立波殘害平民，他呼籲各國與俄羅斯斷交。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110422