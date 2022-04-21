俄軍稱解放馬立波 5/9勝利日前恐加強攻勢

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俄軍聲稱控制了烏克蘭東南部港市馬立波，但取消進攻亞速鋼鐵廠，改採包圍戰術。圖為20日亞速鋼鐵廠冒出濃煙。（路透社）

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（中央社基輔21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天為俄軍控制了烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）喝采，但取消進攻亞速鋼鐵廠，改採包圍戰術；此外，時間逼近5月9日二戰勝利日，情報指俄軍恐加強攻勢。

●俄軍稱解放馬立波 蒲亭喝采

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）21日告訴俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），俄軍控制了烏克蘭東南部港市馬立波。蒲亭為俄軍「解放」馬立波喝采。

蕭依古在電視轉播的一場會議上告訴蒲亭：「馬立波已經解放，殘餘的民族主義部隊躲藏在亞速鋼鐵廠（Azovstal）工業區。」

蕭依古表示，約有2000名烏克蘭部隊仍守在亞速鋼鐵廠，那是烏軍殘餘的反抗力量。

蒲亭表示，馬立波「解放」是俄軍的「勝利」，但命令蕭依古取消攻占亞速鋼鐵廠工業區計畫，他認為那麼做「不切實際」。

蒲亭說：「沒有必要爬進這些地下墓穴，在這些工業設施的地下到處爬行。封鎖這個工業區就可以了，讓一隻蒼蠅也飛不過去。」

●烏克蘭俄軍占領區遍插勝利旗 5/9前恐加強攻勢

俄羅斯將在5月9日慶祝二戰勝利日，目前俄軍占領的烏克蘭各地區已開始出現二戰時期的蘇聯勝利軍旗。

19日公布的影片顯示，俄軍在其占領下的烏克蘭刻松市（Kherson）升起一面大旗。

在烏克蘭東部克爾米納鎮（Kreminna），俄國支持的分離主義者也在20日發布宣傳影片，可看到俄軍把勝利旗懸掛在烏克蘭政府建築上。

英國國防部21日在推特發文指出：「俄國可能想在他們5月9日勝利日慶祝活動之前展示重大戰果，而這可能會影響他們在這個日期之前作戰行動的速度和力道。」

俄羅斯將在5月9日慶祝二戰勝利日，而目前俄軍占領的烏克蘭各地區已開始出現二戰時期的蘇聯勝利軍旗。圖為去年11月俄國共產黨支持者在莫斯科拉起巨大的蘇聯勝利軍旗。（美聯社）

●丹麥和西班牙總理訪問基輔

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）和丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）21日雙雙抵達烏克蘭首都基輔，會晤烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。

截至目前，西班牙共收容13萬4000名烏克蘭人，其中6萬4000人獲得臨時保護，包含住宿和工作許可。桑傑士也宣布，西班牙將在「數天後」重新開放位於基輔的大使館，以展現對烏國的支持。

●看衰烏俄和談 強生：與蒲亭交涉猶如與鱷魚談判

英國首相強生（Boris Johnson）20日將與俄羅斯總統蒲亭會談一事比做「和鱷魚談判」，他說，針對烏克蘭戰事的任何和平談判都可能以失敗告終。

強生向媒體表示，與蒲亭交涉就像「與鱷魚打交道，而你的腿已經在牠嘴裡」。

強生指出，蒲亭已表明想要拿下更多烏克蘭領土，還有可能對烏國首都基輔發動新的攻勢。

他說：「當你一條腿已經在鱷魚嘴裡時，你要怎麼和牠談判？這是烏克蘭人面臨的難題。我們只能繼續執行這套策略，持續供應他們武器。」

●抵制俄羅斯 美國財長葉倫G20會議帶頭離席

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）20日在20國集團（G20）財長會議上，在俄羅斯官員發言時，與多國財長一起離席，抗議俄國對烏克蘭的侵略。

消息人士指出：「當俄國（官員）開始在G20會議發言時，多名財長及央行首長突然離開，包括烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）及（美國）財長葉倫。」

消息人士也說：「當俄國（官員）發言時，部分在線上與會的財長及央行首長們，關掉了他們的攝影機。」

●俄羅斯報復波羅的海三國 宣布關閉境內領事館

俄羅斯當局21日宣布，為回應波羅的海三國因俄軍入侵烏克蘭而關閉俄國領事館，決定採取報復措施，關閉拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞領事館，並要求相關人員離境。

俄羅斯外交部透過聲明宣布，俄國外交部決定關閉立陶宛在聖彼得堡（St Petersburg）的領事館，以及拉脫維亞和愛沙尼亞的聖彼得堡領事館與邊境城市北斯哥夫（Pskov）辦事處。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110421