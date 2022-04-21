俄軍稱解放馬立波 5/9勝利日前恐加強攻勢
（中央社基輔21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天為俄軍控制了烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）喝采，但取消進攻亞速鋼鐵廠，改採包圍戰術；此外，時間逼近5月9日二戰勝利日，情報指俄軍恐加強攻勢。
●俄軍稱解放馬立波 蒲亭喝采
俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）21日告訴俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），俄軍控制了烏克蘭東南部港市馬立波。蒲亭為俄軍「解放」馬立波喝采。
蕭依古在電視轉播的一場會議上告訴蒲亭：「馬立波已經解放，殘餘的民族主義部隊躲藏在亞速鋼鐵廠（Azovstal）工業區。」
蕭依古表示，約有2000名烏克蘭部隊仍守在亞速鋼鐵廠，那是烏軍殘餘的反抗力量。
蒲亭表示，馬立波「解放」是俄軍的「勝利」，但命令蕭依古取消攻占亞速鋼鐵廠工業區計畫，他認為那麼做「不切實際」。
蒲亭說：「沒有必要爬進這些地下墓穴，在這些工業設施的地下到處爬行。封鎖這個工業區就可以了，讓一隻蒼蠅也飛不過去。」
●烏克蘭俄軍占領區遍插勝利旗 5/9前恐加強攻勢
俄羅斯將在5月9日慶祝二戰勝利日，目前俄軍占領的烏克蘭各地區已開始出現二戰時期的蘇聯勝利軍旗。
19日公布的影片顯示，俄軍在其占領下的烏克蘭刻松市（Kherson）升起一面大旗。
在烏克蘭東部克爾米納鎮（Kreminna），俄國支持的分離主義者也在20日發布宣傳影片，可看到俄軍把勝利旗懸掛在烏克蘭政府建築上。
英國國防部21日在推特發文指出：「俄國可能想在他們5月9日勝利日慶祝活動之前展示重大戰果，而這可能會影響他們在這個日期之前作戰行動的速度和力道。」
●丹麥和西班牙總理訪問基輔
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）和丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）21日雙雙抵達烏克蘭首都基輔，會晤烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。
截至目前，西班牙共收容13萬4000名烏克蘭人，其中6萬4000人獲得臨時保護，包含住宿和工作許可。桑傑士也宣布，西班牙將在「數天後」重新開放位於基輔的大使館，以展現對烏國的支持。
●看衰烏俄和談 強生：與蒲亭交涉猶如與鱷魚談判
英國首相強生（Boris Johnson）20日將與俄羅斯總統蒲亭會談一事比做「和鱷魚談判」，他說，針對烏克蘭戰事的任何和平談判都可能以失敗告終。
強生向媒體表示，與蒲亭交涉就像「與鱷魚打交道，而你的腿已經在牠嘴裡」。
強生指出，蒲亭已表明想要拿下更多烏克蘭領土，還有可能對烏國首都基輔發動新的攻勢。
他說：「當你一條腿已經在鱷魚嘴裡時，你要怎麼和牠談判？這是烏克蘭人面臨的難題。我們只能繼續執行這套策略，持續供應他們武器。」
●抵制俄羅斯 美國財長葉倫G20會議帶頭離席
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）20日在20國集團（G20）財長會議上，在俄羅斯官員發言時，與多國財長一起離席，抗議俄國對烏克蘭的侵略。
消息人士指出：「當俄國（官員）開始在G20會議發言時，多名財長及央行首長突然離開，包括烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）及（美國）財長葉倫。」
消息人士也說：「當俄國（官員）發言時，部分在線上與會的財長及央行首長們，關掉了他們的攝影機。」
●俄羅斯報復波羅的海三國 宣布關閉境內領事館
俄羅斯當局21日宣布，為回應波羅的海三國因俄軍入侵烏克蘭而關閉俄國領事館，決定採取報復措施，關閉拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞領事館，並要求相關人員離境。
俄羅斯外交部透過聲明宣布，俄國外交部決定關閉立陶宛在聖彼得堡（St Petersburg）的領事館，以及拉脫維亞和愛沙尼亞的聖彼得堡領事館與邊境城市北斯哥夫（Pskov）辦事處。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110421
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