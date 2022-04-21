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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭

俄軍稱解放馬立波蒲亭喝采 烏軍仍堅守市內鋼廠

2022/4/21 17:34
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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯國防部長蕭依古已告訴俄國總統蒲亭，俄軍控制了烏克蘭東南部港市馬立波，但不包括市內龐大的亞速鋼鐵廠，蒲亭今天為俄軍「解放」馬立波喝采。

法新社報導，蕭依古（Sergei Shoigu）在電視轉播的一場會議上告訴蒲亭（Vladimir Putin）：「馬立波（Mariupol）已經解放，殘餘的民族主義部隊躲藏在亞速鋼鐵廠（Azovstal）工業區。」

蕭依古表示，約有2000名烏克蘭部隊仍守在亞速鋼鐵廠，那是烏軍殘餘的反抗力量，他們利用廠內地下隧道藏身。

蒲亭表示，馬立波「解放」是俄軍的「勝利」，但命令蕭依古取消攻占亞速鋼鐵廠工業區計畫，他認為那麼做「不切實際」。

路透社報導，蒲亭指出，他決定不攻占亞速鋼鐵廠，目的是為了保護俄國軍人性命。

他提到：「沒有必要爬進這些地下墓穴，在這些工業設施的地下到處爬行。封鎖這個工業區就可以了，讓一隻蒼蠅也飛不過去。」

蒲亭並呼籲在亞速鋼鐵廠負嵎頑抗的剩餘烏軍投降，宣稱俄方將尊重他們，為傷者提供醫療救助。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110421

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