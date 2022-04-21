看衰烏俄和談 強生：與蒲亭交涉猶如與鱷魚談判

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（中央社印度阿默達巴德20日綜合外電報導）英國首相強生今天將與俄羅斯總統蒲亭會談一事比做「和鱷魚談判」，他說，針對烏克蘭戰事的任何和平談判都可能以失敗告終。

路透社報導，強生（Boris Johnson）表示，與蒲亭（Vladimir Putin）交涉就像「與鱷魚打交道，而你的腿已經在牠嘴裡」，還說西方國家持續武裝烏克蘭至關重要。

強生是在前往印度時發表上述談話，他將試圖說服印度總理莫迪（Narendra Modi）不要再對烏克蘭戰事保持中立。至於印度終結與俄國長期往來關係的可能性，強生並未多談。

強生向媒體表示：「鑑於蒲亭明顯缺乏善意，現在很難看出烏克蘭人能怎麼和蒲亭談判。他的策略很清楚，就是盡可能併吞並占領烏克蘭，或許還能從強勢地位進行某種談判。」

強生指出，蒲亭已表明想要拿下更多烏克蘭領土，還有可能對烏國首都基輔發動新的攻勢。

他說：「當你一條腿已經在鱷魚嘴裡時，你要怎麼和牠談判？這是烏克蘭人面臨的難題。我們只能繼續執行這套策略，持續供應他們武器。」

強生表示，他22日在印度首都新德里（New Delhi）會見莫迪時，會鼓勵印度支持烏克蘭，但他承認印度可能會維持與俄羅斯的關係。

他說：「我已和莫迪談過烏克蘭事務，印度人事實上也譴責發生在（烏克蘭小鎮）布查（Bucha）的事情。但英國特別必須承認印度與俄羅斯之間擁有的歷史關係。」

媒體本月初在俄軍撤離基輔市郊後披露，布查鎮上有許多平民遺體和亂葬崗，國際社會普遍強烈譴責這是戰爭罪。

印度不僅是俄羅斯武器最大採購國，還進口俄國石油。印度先前在聯合國有關譴責俄國入侵烏克蘭的表決上棄權，也未對莫斯科當局祭出任何制裁。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110421