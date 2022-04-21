抵制俄羅斯 美國財長葉倫G20會議帶頭離席

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）法新社引述一名知情人士指稱，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天在20國集團（G20）財長會議上，在俄羅斯官員發言時，與多國財長一起離席，抗議俄國對烏克蘭的侵略。

法新社報導，這名消息人士指出：「當俄國（官員）開始在G20會議發言時，多名財長及央行首長突然離開，包括烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）及（美國）財長葉倫。」

此外，這名消息人士也提及：「當俄國（官員）發言時，部分在線上與會的財長及央行首長們，關掉了他們的攝影機。」

加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）推文附上照片，顯示多國官員一起離席後合影。她推文說：「在面臨俄國持續侵略和戰爭罪行時，世界民主國家們不會袖手旁觀。」

在會議期間，法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）呼籲俄國代表避免參加這場會議，並稱「戰爭與國際合作並不相容」。

多名官員已證實，英國、法國及加拿大官員加入這次杯葛，凸顯這場會議上的緊張氣氛。（譯者：陳正健）1110421