馬立波仍有12萬人走不了 烏克蘭籲開放人道走廊

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（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，遭圍困多時的東南部港市馬立波仍有約12萬人無法撤離，當局呼籲立即開闢人道走廊，以容堅守在亞速鋼鐵廠的烏克蘭傷兵以及城內平民撤離。

稍早俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）宣稱俄軍已「解放」馬立波除亞速鋼鐵廠（Azovstal）以外的地區，對此澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）回應，俄軍確實已掌控馬立波多數範圍，但烏軍仍堅守市內部分地區。

馬立波的剩餘守軍如今都集中在亞速鋼鐵廠，繼續抵抗俄軍圍攻。

烏克蘭外交部透過社群網站發布聲明呼籲：「數百名平民、兒童及傷兵仍被困在工廠內。他們幾乎沒有食物、飲水和必須的藥品。亞速鋼鐵廠亟需1條人道走廊，以保障大家安全。」

馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）則說，今天約有200名平民等待撤離當地，但截至下午3時左右，人道巴士都沒有出現。

他並說，昨天有一小隊巴士協助平民撤離馬立波，他們現在正前往尚未淪陷的札波羅熱（Zaporizhzhia）避難。（譯者：施施/核稿：張佑之）1110421