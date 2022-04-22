英國：俄封鎖亞速鋼鐵廠 想讓守軍彈盡援絕

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國國防部今天在更新的俄烏戰況指出，俄羅斯總統蒲亭決定封鎖亞速鋼鐵廠（Azovstal），很可能顯示他希望遏阻烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）守軍繼續抵抗。

路透社報導，更新還說「俄羅斯若對廠區全面發動地面攻擊，很可能會導致俄軍傷亡慘重，進一步削弱他們的整體戰鬥力。」

英國國防部在例行公告推文說，烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區猛烈砲火未歇，俄軍試圖進一步攻向村落，包括紅利曼（Krasnyy Lyman）、布哈伊克法（Buhayikva）、巴爾文科沃（Barvinkove）、利曼（Lyman）和波帕斯納亞（Popasna）。

路透社沒法即刻證實相關消息。

「紐約時報」指出，亞速鋼鐵廠裡就算沒有上千也還有好幾百名烏克蘭守軍與平民，這些困守廠內好幾週的人已近彈盡糧絕，命運充滿不確定。

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蒲亭昨已下令俄軍停止進攻鋼鐵廠，改採嚴密封鎖「讓一隻蒼蠅都飛不出去」，盼減少俄軍強攻廠內地下工事造成不必要傷亡，讓守軍不戰自潰。

根據俄羅斯媒體的消息，具有特殊戰略意義的亞速鋼鐵廠行政大樓已受援助俄軍作戰的車臣特種部隊控制，鋼鐵廠鄰近地區的地上建物也完成掃蕩，殘存的極右翼亞速營守軍被完全封鎖在地下工事。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110422