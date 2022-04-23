烏克蘭總理訪美晤拜登與布林肯 堅信勝利在望

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續近兩個月，英國首相強生（Boris Johnson）今天稍早說，俄國實際上仍有可能獲勝。但烏國總理什米加爾（Denys Shmyhal）認為，烏國很快就會打贏。

什米加爾接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「我們絕對肯定烏克蘭會打贏這場仗，勝利很快就會到來。」

什米加爾表示，為了打贏俄國，烏克蘭需要武器、彈藥和盟國對俄國的制裁，還有盟國對烏克蘭的金援，以及烏克蘭志在加入「歐洲大家庭的願景」，而不是「蘇聯或俄羅斯帝國的一員」。

什米加爾在華府與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面時，表達了對美國支持烏克蘭的謝意。

布林肯在什米加爾發言前表示，這是烏克蘭高階官員自戰爭開打以來首度訪美；但布林肯未回答有關美國駐烏克蘭大使館的問題。CNN先前報導，美國駐烏克蘭大使館已遷至波蘭，目前並未積極洽談重啟。

與布林肯會面前，什米加爾說，他在華府期間已拜會美國總統拜登和全球金融界領袖，他「確信在這趟訪問行程之後的幾天、幾週、幾個月內，烏克蘭會戰勝，並訂出非常完美的重建計畫」。

英國首相強生稍早表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）實際上仍有可能贏得烏克蘭戰爭，當前情勢「無法預料」。

什米加爾則說，烏克蘭強烈希望加入歐洲大家庭，「正因如此，我國許多年輕男女在這場戰爭中獻出生命，為的就是烏克蘭的這個願景─成為歐洲大家庭的一員和文明世界的一分子」。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）表示，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天下午也與什米加爾會面，討論經濟和人道援助。

拜登昨天說，俄烏戰爭進入「關鍵期」，美國將再提供8億美元軍援給烏克蘭，但還需要國會批准才能進一步運送裝備。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110423