俄軍稱要拿整個烏東烏南 烏克蘭：帝國主義盡顯

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（中央社基輔/馬立波22日綜合外電報導）俄羅斯一名將領今天表示，俄軍下階段計畫是要完全控制烏克蘭東部與南部，基輔當局回應這等於打臉俄方先前聲稱沒有領土野心的說法。

俄羅斯官方新聞媒體引述俄國中央軍區副指揮官米聶凱夫少將（Rustam Minnekayev）指出，完全控制烏國南部有助打通前往聶斯特河沿岸地區（Transnistria）的通道。聶斯特河沿岸地區是位在烏克蘭西南部與鄰國摩爾多瓦邊界間的狹長地區，當地受親俄分離主義分子控制，但大部分國家認為它是摩爾多瓦的一部分。

路透社報導，俄軍此舉將讓烏克蘭失去所有海岸線，意味俄軍要把目前邊界線再向西推進數百公里，兩大港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）和敖德薩（Odessa）都在其中。

俄國聲稱2月24日對烏克蘭展開「特殊軍事行動」目的是將烏克蘭去軍事化、去納粹化，從所謂危險的民族主義分子手中解放人民。烏克蘭和西方盟國指控俄國入侵是無端發動侵略戰爭。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，米聶凱夫的說法證明俄羅斯入侵烏克蘭只是開端，「接下來他們想占領其他國家」。

他說：「所有像我們一樣相信人命至上的國家都必須與我們共同奮戰，他們必須幫助我們，因為我們是第一個，而下一個會是誰？」

烏克蘭國防部在推特上說，俄國現已「承認這場戰爭第2階段目標並非戰勝他們虛構的納粹分子，不過就是想占領烏克蘭東部和南部，帝國主義就是這樣」。

米聶凱夫表示，聶斯特河沿岸地區說俄語的人受到壓迫，但摩爾多瓦和西方領導人否認。

美國國務院發言人波特（Jalina Porter）拒絕就米聶凱夫說法置評，只說華府堅定支持摩爾多瓦主權，且「清楚明白」當地局勢，「任何人都不應該被克里姆林宮的聲明愚弄」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問到俄國是否擴大任務目標及如何看待烏克蘭南部的政治未來時，也不予置評。

根據美國國務院聲明，國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在華府與烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）見面，兩人談論烏克蘭最迫切的需求。

澤倫斯基表示，盟邦終於陸續交付烏克蘭所求援的武器，將有助挽救數以千計人命。

美國總統拜登昨天說，已授權對烏克蘭加碼提供8億美元軍事援助，包括重型火砲、彈藥和戰術無人機。加拿大今天也說，已向烏克蘭提供重型火砲。

歐盟一名高階官員說未來幾週很可能是關鍵，「這不是一個即將迎來美好結局的童話。我們很可能會看到俄軍在烏東攻擊力度大增…以及加強在沿岸地區的軍事攻擊」。

烏克蘭軍方說，俄軍已在烏東前線加強攻勢，並企圖進攻主要目標頓巴斯（Donbas）地區以北的哈爾科夫（Kharkiv）地區。

俄羅斯國防部說，俄軍已拿下哈爾科夫地區一座大型軍火庫，還說今天鎖定烏東頓內茨克（Donetsk）和哈爾科夫地區數十個目標攻擊。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110423