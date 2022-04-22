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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/285

美再加碼8億美元軍援烏克蘭 鳳凰幽靈無人機是亮點

2022/4/22 16:29（4/22 17:12 更新）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統拜登21日再宣布新一波8億美元給烏克蘭的加碼軍援包裹，認為這能幫基輔在頓巴斯大戰力抗俄軍。新一波軍援的亮點是身兼偵察與攻擊的「鳳凰幽靈」無人機。

法新社報導，五角大廈表示最新一輪軍援包含72門155公釐榴砲、72輛可拖帶榴砲的戰術裝甲車、14萬4000發砲彈，以及超過120架美國空軍專為烏克蘭研發的「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）戰術無人機。

拜登表示，最新包裹軍援是為烏克蘭打烏東頓巴斯大戰所量身訂製，「目前已處關鍵時刻...雙方都在準備下一階段的戰事，美國與盟邦會持續盡快提供烏克蘭部隊所需的武器，捍衛國家」。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，烏軍已有人在接受美製M777榴砲的訓練，部分新裝備這週末之前就能交付烏克蘭。

柯比表示連同上週宣布軍援的18門，這批榴砲足以裝備5個營的烏軍，目前俄烏雙方都在準備這場以長程火砲為主的戰役。

至於「鳳凰幽靈」無人機，柯比表示它既可偵察，也可在發現目標後轉變成「巡遊彈械」攻擊目標，具備在目標區執行察、打一體的任務。

美國稍早在4月初已軍援可巡遊獵殺戰車的「彈簧刀」（Switchblade）無人機給烏克蘭。

最新一輪8億美元軍援包裹再連同上週的8億美元軍援，拜登政府自去年1月上任以來合計已援助烏克蘭達40億美元軍事援助。（譯者：陳亦偉）1110422

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拜登再撥2億美元軍援烏克蘭 提供武器裝備及軍事教育訓練
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