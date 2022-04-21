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美國將資助烏克蘭5億美元 西班牙和丹麥擴大軍援

2022/4/21 23:38
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國財政部官員今天說，美國將提供烏克蘭一筆新金援5億美元，以協助烏國政府支付薪資和退休金，以及提供服務。同時，目前訪問基輔的西班牙和丹麥總理都宣布擴大金援烏國。

法新社報導，這名美國財政部官員表示，隨著俄羅斯持續侵略，為了避免烏克蘭境內人道局勢惡化，必須提供這筆金援。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）將在和烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）與財政部長馬欽柯（Serhiy Marchenko）會面時宣布這項援助。

此外，路透社報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天在基輔表示，西班牙已運送新的一批200噸彈藥和軍備給烏克蘭，是該國迄今運送給烏克蘭軍事援助量的兩倍以上。

桑傑士和丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）聯袂前往基輔，拜訪烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。

丹麥總理佛瑞德里克森今天也說，丹麥將進一步提供價值9000萬美元的軍援給烏克蘭，並支持對俄國祭出進一步制裁。

佛瑞德里克森在訪問基輔的簡報會上表示，丹麥軍援總金額約1億4600萬美元。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1110421

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