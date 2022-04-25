鎖定俄進口石油 傳歐盟準備祭聰明制裁

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）「泰晤士報」（The Times）今天引述歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）的話報導，歐盟準備好要對俄羅斯進口石油實施「聰明制裁」。

杜姆布羅夫斯基斯說：「我們正研擬第6輪制裁方案，其中之一正在考量的方式，是採取某種形式石油禁運；當我們施加制裁時，必須以對俄施壓最大化、對我們自身損害最小化的方式來進行。」

報導指出，杜姆布羅夫斯基斯表示，制裁俄國石油的詳確細節尚未獲得同意，但可能包括分階段擺脫俄國石油，或對俄國出口石油加徵超出某種價格上限的關稅。

俄羅斯為歐洲最大石油供應國，在2020年歐盟進口石油中占26%；歐洲從從石油和汽油產品中取得約1/3可用能源，行業遍布運輸到化學產業。

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烏克蘭與一些歐盟國家，包括波蘭和立陶宛，想要禁止俄羅斯石油和天然氣，但德國與匈牙利則反對立即採取石油禁運行動。

根據智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）資料，石油與油品占俄羅斯去年出口收入1/3以上。目前歐洲每天花費約4.5億美元在俄羅斯原油和煉製品上，每天約花4億美元在天然氣，以及約2500萬美元在燃煤方面。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110425