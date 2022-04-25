俄烏衝突未歇 村民盼望花開時一切終將結束

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（中央社烏克蘭小托克馬奇卡24日綜合外電報導）俄羅斯出兵烏克蘭屆滿兩個月，衝突迄今尚未平息。烏克蘭南部一處遭俄軍轟炸的小村莊仍有數百居民留守家園，村民拿起鏟子繼續工作，盼望花開時，一切終將結束。

63歲的勞工庫希（Vassili Kushch）說：「我必須工作。我沒有其他地方可去。」

這座村莊位於札波羅熱（Zaporizhzhia）東南方70公里，與俄烏軍隊之間的無形界線僅有幾公里之遙，俄羅斯發射的火箭每晚劃破夜空，隔天一早總會見到一片狼藉。

俄軍發動攻擊，破壞了庫希老闆家的金屬柵欄，停在花園裡的幾輛舊拖拉機，多扇窗戶已經破碎。瓦礫散落地面，造成破壞的小炸彈在這棟房屋前炸出了一個洞。

對於摧毀這座村莊的俄軍，庫希沒好氣地罵了一聲「這幫俄羅斯渾蛋」，但很快又再次舉起鏟子工作。

在馬路的另一頭，另一枚炸彈摧毀了一棟紅磚建築。

庫希說：「那名鄰居當時人在廚房裡。她後來離開家園躲在田裡。感謝上帝，牛還活著。」

俄羅斯兩個月前入侵烏克蘭後，許多人出逃躲避戰火，而庫希是決定留在村裡的數百名村民之一。

最後留下的都是最貧窮和最弱勢的人，通常是最年長的一群，還有那些仰賴耕作維生的人。

庫希擁有的東西不多。他身上的軍裝外套是一名獄警送給他的，寬鬆的褲子則「可追溯到蘇聯時代」，他住在一個小小的房間裡，每當俄軍發動攻勢，這個小房間總會隨著震動「搖搖晃晃」。

30年來靠著打零工過生活的庫希說：「我一貧如洗。沒錢可買東西。」

庫希說，他想活埋那些俄羅斯人，但他知道，他沒法靠著自己的鏟子對抗俄羅斯軍隊，他只能留在這座小村莊。

他用自己種的煙草捲成香煙，語帶恐懼地說，「如果我們不種馬鈴薯、不種洋蔥，我們就沒有收成，牛也會餓死」。

儘管砲聲隆隆，留下來的村民相信戰爭「很快就會結束」，「甚至沒想過」俄軍可能占領這座村莊，他們希望一切能如當地諺語所說，「花開時，一切終將結束」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1110425