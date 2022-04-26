俄外長稱別低估爆發核戰風險 英官員批虛張聲勢

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）今天淡化俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說可能在俄烏衝突中動用核武的發言，稱俄國不過是在「虛張聲勢」。

拉夫羅夫先前告訴全世界，不要低估可能爆發核戰的可觀風險，並稱北大西洋公約組織（NATO）提供武器給烏克蘭，「本質上」等於是與俄國打代理人戰爭。

哈佩告訴英國廣播公司電視台（BBC Television），「拉夫羅夫過去15年的招牌，又或者說他之所以擔任俄羅斯外長就是因為這種虛張聲勢。我不認為目前有情勢升高的立即風險。」

他表示：「西方國家支持在烏克蘭的盟友，是非常標準的舉動。」

至於俄國動用戰術性核武的可能性，哈佩表示，他認為情勢升高到這種程度的可能性「小到幾近於零」。

他表示，儘管北約確實在東翼加強部署，卻沒有提供任何軍事協助。

他告訴BBC Radio：「這不只是北約的努力，而是一整個群體的國家都在對烏克蘭提供雙邊捐助，這個捐助群體超越北約。」

他表示：「克里姆林宮宣稱正以某種方式與北約對抗，這符合克宮的論述，他們早在開戰前就這麼說，但這是胡說八道，拉夫羅夫也清楚這一點。」（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110426