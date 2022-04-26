俄羅斯外長：第三次世界大戰危險真實存在

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俄羅斯外交部長拉夫羅夫25日表示會持續與烏克蘭和平談判，但警告有爆發第三次世界大戰的「真實」危險。圖為被俄軍砲擊的烏東盧甘斯克地區。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天表示會持續與烏克蘭和平談判，但警告有爆發第三次世界大戰的「真實」危險，還說北約提供武器給烏克蘭，等於是與俄國打代理人戰爭。

法新社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）向各大俄國新聞機構發表談話時批評基輔當局在和談採取的作法，還說：「善意是有極限的，如果不是互相的，將無助於談判進程。」

「但我們持續和（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的代表團談判，這些聯繫會繼續下去。」

不過拉夫羅夫指控演員出身的澤倫斯基「假裝」談判，說「他是個好演員」。

他還說：「如果你仔細觀察並解讀他所說的話，會發現有一千個矛盾。」

拉夫羅夫說，從當前情勢來看，爆發第三次世界大戰的危險是「真實」的。

拉夫羅夫向國際傳真社（Interfax）表示：「這個危險是嚴重且真實的，不能低估。」

針對持續延燒的烏克蘭衝突，他表示，他有信心「一切當然都會隨著協定的簽署而結束」。

他補充表示：「但協定參數的規範，取決於協定成為現實那個當下的戰鬥狀況而定。」

俄羅斯2個多月前入侵烏克蘭，為1945年以來對歐洲國家最大的攻擊行動，造成數千人喪生或受傷，城鎮化為廢墟，並迫使500多萬人逃往海外。

據路透社報導，拉夫羅夫在今天播出的訪問中還說，西方國家提供武器至烏克蘭，意味著北大西洋公約組織（NATO）「實質上在與俄國交戰」，莫斯科當局會視這些武器為正當目標。

拉夫羅夫在外交部網站發布的訪談內容中向國營電視台表示：「這些武器會是俄軍執行特殊軍事行動時的正當目標。」

他說：「烏克蘭西部的儲藏設施已經被（俄軍）鎖定不止一次，怎麼可能有其他做法？」他說：「基本上，北約正透過代理人與俄羅斯交戰，且正在武裝這個代理人，戰爭就是戰爭。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110426