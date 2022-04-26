俄侵烏稱一夜殲敵560人 疑企圖包圍烏東陣地

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯國防部表示，俄國在一夜之間以飛彈、飛機和砲彈打擊烏克蘭，殲滅至少560名烏國戰士；英國國防部今天則在最新戰況表示，俄國可能正嘗試包圍烏克蘭東部的烏軍陣地。

路透社報導，俄羅斯以飛機襲擊87個不同的軍事設施，同時用火箭和砲彈攻擊烏克蘭的陣地，摧毀了數個S-300飛彈系統、一套圓點U（Tochka U）短程彈道飛彈系統，以及數個山毛櫸-M1（BUK-M1）和黃蜂-AKM（Osa-AKM）飛彈系統。

俄國國防部說，俄軍摧毀「約500名敵軍、59輛裝甲車、火砲、汽車，以及頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）境內國族主義集團『頓巴斯』（Donbas）的60多名激進分子」。

頓內茨克人民共和國為烏克蘭東部自行宣告獨立的分離地區之一。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，分離主義者掌控的頓內茨克區領袖普希林（Denis Pushilin）表示，俄軍抵達此區邊界後，莫斯科當局應啟動在烏克蘭的下一階段軍事行動。

另一方面，英國軍方在今天的烏克蘭戰況公告中表示，俄國可能正在嘗試包圍烏克蘭東部戒備森嚴的烏軍陣地。

英國國防部在推特（Twitter）寫道，消息指克爾米納市（Kreminna）已經淪陷，伊久姆市（Izium）南部發生激戰，同時俄軍試圖朝斯拉維揚斯克市（Sloviansk）和克拉莫托斯克市（Kramatorsk）挺進。

英國國防部並提到：「（烏克蘭東南部）札波羅熱（Zaporizhzhia）的烏軍已在準備防範俄軍可能從南進攻。」

路透社無法立即核實上述消息。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110426