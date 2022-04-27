蒲亭手抖忙掩飾 新影像加深健康疑慮

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）被拍到手部不自主地顫抖，走路步履蹣跚，坐時手緊抓椅子扶手的畫面，加深了外界對他健康狀況不佳的臆測。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這段影片是在2月18日拍攝，即俄羅斯入侵烏克蘭之前，當時蒲亭在克里姆林宮接見白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。

近幾個月不斷有傳言稱蒲亭的健康狀況出問題，他臉部腫脹、姿勢不正、老試著抓東西撐住自己的畫面曝光後，更是助長了這樣的說法。

2月拍的影片中，蒲亭站著等白俄羅斯盟友魯卡申柯到來，右手卻劇烈顫抖起來，他把手拉近身體，試圖讓手抖的情況停下。隨後他走向魯卡申柯時，腳步也十分不穩。

蒲亭後來坐了下來，但身體一直亂動，一手抓著椅子扶手，雙腳則是不停晃動。

先前已傳出蒲亭正與帕金森氏症、失智或癌症搏鬥的消息，最新影片曝光後，對平息他健康疑慮恐毫無助益。

上週蒲亭與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在一場電視轉播的會議中，就看得出他臉和脖子浮腫，他同時駝著背，一隻手用力抓著桌沿，雙腳不停擺動。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，蒲亭的健康情形據報就一直走下坡。

蒲亭臉和脖子浮腫的現象，讓外界臆測他可能正在接受類固醇治療；還有報導稱，他身邊「經常」出現一名專治甲狀腺癌的醫師。

莫斯科中央臨床醫院的外科醫生塞利瓦諾夫（Evgeny Selivanov），搭機到蒲亭最喜愛居住的黑海度假聖地索契（Sochi）不下35次。

此外，蒲亭上週末是否真的出席在莫斯科的東正教復活節儀式也遭到質疑，因為克里姆林宮發布的照片與去年幾乎毫無分別。

兩張拍攝時間據稱相隔1年的照片中，蒲亭穿著一樣的西裝，手裡同樣拿著蠟燭，唯一明顯的不同只有他領帶的顏色。

而俄羅斯反對派媒體和烏克蘭利用這些照片和影像，稱「新」照片其實是拿2021年5月2日拍攝的照片捏造的。

在那個影片中，蒲亭沒有過去一貫的面無表情與筆直身軀，而是愁眉苦臉、晃來晃去、緊咬嘴唇。有人說他是因為戰爭而精神緊繃，但另一些人則覺得他可能罹患帕金森氏症。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110427