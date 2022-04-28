知情人士：4歐洲買家已用盧布支付俄羅斯天然氣

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知情人士透露，有4個歐洲買家用盧布支付向俄國購買天然氣。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）接近俄羅斯天然氣公司（Gazprom）的知情人士透露，已有4個歐洲買家用盧布支付向俄國購買天然氣，開俄國帳戶的歐洲企業已達10家。

俄羅斯今天以沒用盧布付款為由，切斷對保加利亞和波蘭的天然氣供應；與俄羅斯天然氣公司接近的知情人士說，下次付款截止時間的5月下旬前，應暫不會再有國家遭俄國斷供。

知情人士說，已有10間歐洲公司在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開通盧布支付的帳戶。

俄國總統蒲亭3月底簽署命令，規定4月1日起外國向俄國購買天然氣須以俄國貨幣盧布支付，否則合約將中止。

俄羅斯天然氣公司當時提出權宜作法－要買家向他們所屬的俄羅斯天然氣工業銀行開戶，將美元或歐元存入後兌換成盧布付款，如此便不違歐盟禁令，保留歐洲國家繼續向俄國購買天然氣的巧門。

知情人士指出，波蘭與保加利亞是連俄羅斯天然氣公司提出的權宜辦法也不採才遭斷供；俄羅斯透過管線供應天然氣給23個歐洲國家。

英國廣播公司（BBC）報導，對媒體披露已有10家歐洲企業開戶、4家已用盧布向俄羅斯天然氣公司付款，范德賴恩（Ursula von der Leyen）批評業者，配合俄國風險甚高，也構成違反歐盟禁令。

儘管歐盟堅持不會按俄方要求的方式付款，匈牙利已和俄羅斯天然氣公司達成解套協議，即在俄羅斯天然氣工業銀行開一個歐元計價帳戶，由銀行方面自行將帳內的付款兌換成盧布。

俄國不願透露除匈牙利外，究竟有多少其他國家同意用這種方式付款。

法新社報導，由於許多歐盟成員國仰賴俄國能源，歐盟執委會上週向成員國發布一份指導文件，概述可能允許歐盟買家在不違反制裁令的情況下、繼續支付俄羅斯天然氣費用的選項。

歐盟執委會在指導文件中表示，假如買家在存入歐元後就確認付款已完成，而不是把歐元兌換成盧布後才確認，就不會違反制裁令。

德國表示，企業可透過這套系統，採變通方式維持以歐元支付俄國天然氣，還說若切斷所有俄羅斯能源供應恐使德國經濟陷入衰退。（譯者：陳亦偉）1110428