憂俄斷供天然氣 傳奧地利能源集團擬開設盧布帳戶

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（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國金融時報（FT）今天引述知情人士消息報導，奧地利石油天然氣集團（OMV）準備在瑞士的俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設盧布帳戶。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）昨天通知波蘭和保加利亞，在這兩國滿足莫斯科當局的要求，以盧布支付天然氣費用以前，他們將停止供應天然氣。

奧地利政府昨天表示，目前俄羅斯天然氣的供應持續，目前沒有跡象顯示將出現改變，同時也忙著尋找替代來源。

英國金融時報報導，俄羅斯天然氣工業公司另一個大客戶義大利的埃尼集團（Eni）將評估目前的各種選項。埃尼集團下次付款日是5月底，到時才會做出最後決定。

OMV發言人告訴路透社，該公司目前正在研究遵循制裁要求的解決方案，但婉拒說明這是否意味著利用金融時報披露的盧布帳戶方式。埃尼集團則是拒絕評論。

德國能源公司Uniper今天告訴萊因郵報（Rheinische Post），該公司將把俄羅斯天然氣費用款項轉到俄羅斯銀行，不再轉到總部設於歐洲的銀行。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110428