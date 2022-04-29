保加利亞不怕俄國斷能源 6月商轉新管線通往希臘

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（中央社雅典29日綜合外電報導）多山且偏遠的希臘與保加利亞邊界地區過去曾是共產鐵幕南隅，如今歐洲聯盟正在此地重畫歐盟能源地圖，以減輕對俄羅斯天然氣的高度依賴。

一條在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行期間建造的天然氣新管線，現已經過測試，將在6月開始商轉，足以確保希臘與保加利亞之間的大量天然氣雙向輸送，以供發電、燃料工業及民宅取暖之用。

西方國家因為俄羅斯入侵烏克蘭而對俄國施加制裁，導致俄羅斯要求各國改用俄國貨幣盧布支付天然氣費用，但波蘭和保加利亞未使用盧布付款，莫斯科當局本週決定斷絕對這兩國供氣，使得這條能源管線變得更為重要。

這條全長180公里的管線是若干規劃中管線最先完工的一條，它會讓歐盟的東歐成員國和希望加入歐盟的國家得以進入全球天然氣市場。

美聯社報導，在短期內，這條天然氣管線是保加利亞的後備力量。

這條新管線稱為「希臘與保加利亞天然氣連結管線」（Gas Interconnector Greece-Bulgaria），將使保加利亞能連結到鄰國希臘進口液化天然氣的港口，也能透過一條終點在義大利的新管線系統從亞塞拜然輸送天然氣。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110429