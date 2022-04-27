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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/285

俄羅斯斷天然氣供應 向波蘭、保加利亞開第一槍

2022/4/27 10:04（4/27 10:48 更新）
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俄羅斯27日起將切斷對波蘭及保加利亞的天然氣供應。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
俄羅斯27日起將切斷對波蘭及保加利亞的天然氣供應。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社保加利亞首都索菲亞26日綜合外電報導）俄羅斯天然氣巨擘已經通知波蘭和保加利亞兩國的天然氣國企，俄方明起將切斷對這兩個國家的天然氣供應。此舉標示莫斯科與歐洲各國在關鍵能源供應方面緊張加劇。

保加利亞經濟部今晚在聲明中表示，「保加利亞天然氣公司」（Bulgargaz）4月26日接獲通知，說「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）將從4月27日起暫停向保加利亞供應天然氣。

聲明還說：「保加利亞方面已徹底履行義務，且嚴格按照協議及時支付現行合約規定的所有款項。」

法新社報導，波蘭國營能源公司PGNiG今天也宣布，它們4月26日接獲俄羅斯天然氣工業公司的通知，說4月27日起將完全停止透過亞馬爾（Yamal）輸氣管向波蘭供應天然氣。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）表示，國內天然氣儲存設施的儲量達76%，並準備好從亞馬爾輸氣管以外的來源獲得必要的供應。

保加利亞能源部今天也說，保加利亞天然氣公司（Bulgargaz）和保加利亞天然氣運輸公司（Bulgartransgaz）已採取步驟來找尋天然氣輸送的替代協議，並因應當前形勢。

保加利亞能源部補充說：「目前沒有必要實施任何限制措施。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110427

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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