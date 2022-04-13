遭西方制裁 蒲亭：將為能源出口尋求替代市場

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，西方國家因為俄國對烏克蘭發動軍事行動而實施制裁，莫斯科將為其能源出口尋求替代市場。

法新社報導，俄軍2月24日侵略親西方鄰國烏克蘭至今，俄國面臨一連串前所未見制裁，包括禁止能源出口。

蒲亭在討論有關俄羅斯北極地區發展的政府會議中表示：「我們擁有所有的資源和機會，可快速找到替代解決方法。」

他還說：「俄國石油、天然氣和煤炭方面，我們可以在國內市場提高這些能源的消費…以及對真的有需要的世界其他地方增加能源供給。」

美國禁止進口俄國石油和天然氣，歐洲聯盟和日本則禁止進口俄國煤炭，作為制裁俄國的一部分。

40%天然氣來自俄國的歐盟拒絕立刻停止從俄國進口的要求，但正設法逐漸擺脫對俄國能源的倚賴。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110413