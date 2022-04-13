更多編輯台推薦新聞：
停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300

遭西方制裁 蒲亭：將為能源出口尋求替代市場

2022/4/13 22:03（4/13 22:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯總統蒲亭13日表示，將為能源出口尋求替代市場。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
俄羅斯總統蒲亭13日表示，將為能源出口尋求替代市場。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，西方國家因為俄國對烏克蘭發動軍事行動而實施制裁，莫斯科將為其能源出口尋求替代市場。

法新社報導，俄軍2月24日侵略親西方鄰國烏克蘭至今，俄國面臨一連串前所未見制裁，包括禁止能源出口。

蒲亭在討論有關俄羅斯北極地區發展的政府會議中表示：「我們擁有所有的資源和機會，可快速找到替代解決方法。」

他還說：「俄國石油、天然氣和煤炭方面，我們可以在國內市場提高這些能源的消費…以及對真的有需要的世界其他地方增加能源供給。」

美國禁止進口俄國石油和天然氣，歐洲聯盟和日本則禁止進口俄國煤炭，作為制裁俄國的一部分。

40%天然氣來自俄國的歐盟拒絕立刻停止從俄國進口的要求，但正設法逐漸擺脫對俄國能源的倚賴。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110413

延伸閱讀
西方制裁俄國 美財長警告各國若破壞將面臨後果立陶宛停用俄羅斯天然氣 歐洲第一國歐盟通過不進口俄煤炭 G7聯手禁新投資俄羅斯為何逼西方用盧布買天然氣？歐洲不配合會怎樣？分析一次看蒲亭簽令盧布支付天然氣 匯率漲回接近戰前俄羅斯天然氣1日起須以盧布支付 德法為斷供做準備
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀