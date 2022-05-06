匈牙利槓上歐盟 稱禁俄油進口如投下經濟原子彈

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匈牙利總理奧班6日表示，匈牙利無法支持歐盟對俄羅斯的新一輪制裁，其中包括石油禁運。（圖取自facebook.com/orbanviktor）

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（中央社布達佩斯6日綜合外電報導）匈牙利總理奧班今天表示，匈牙利無法支持歐盟對俄羅斯的新一輪制裁，其中包括石油禁運。他說，禁止進口俄羅斯石油的提議，等於向匈牙利經濟投下一顆「原子彈」。

奧班（Viktor Orban）說，歐盟若能提出符合匈牙利利益的新版制裁案，匈牙利願意就此談判。

歐盟執行委員會4日提出到目前為止對莫斯科侵略烏克蘭的最嚴厲制裁案，但有些國家擔心中斷俄羅斯石油進口的衝擊，而反對達成協議。

奧班告訴國營電台，匈牙利需要5年時間並大筆投資煉油廠和輸油管，才能改造目前約65%依賴俄羅斯石油的系統。

奧班質疑，當烏克蘭戰爭正在發生時，在4到5年間進行這種規模的投資是否明智。

他說，匈牙利正在等待歐盟執行委員會的新提案。

「我不想對抗歐盟，而是要合作…但這只有在他們考慮到我們的利益下才有可能。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110506