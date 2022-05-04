英媒：中國煉油廠搶便宜 低價收購俄羅斯石油

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（中央社記者陳韻聿倫敦4日專電）俄羅斯侵略烏克蘭遭國際制裁，各界關注與俄方有特殊戰略合作關係的中國是否妨礙或協助規避制裁。英媒揭露，中國的煉油廠低價收購俄羅斯石油，且以停止公布交易資訊等方式規避檢視。

先前即有專家示警，雖然中國的國營企業避免循一般管道與俄羅斯交易，以避免因不配合國際對俄制裁而遭施加「二級制裁」，但非國營企業有「市場機制」這個擋箭牌，為北京提供操作空間。

俄羅斯石油因面臨制裁壓力，以及供應源較天然氣多，俄國原油近期在市場降價求售。5月15日起，位於歐盟和瑞士境內的期貨交易商將無法銷售「俄羅斯石油公司」（Rosneft）的石油至世界各地。

英國「金融時報」報導，位於山東的一座非國有煉油廠坦承，俄烏戰爭在2月爆發後，公司即不再公布與俄羅斯石油供應商的交易資訊，以避免遭美國施加「二級制裁」。

一名公司代表說，這座煉油廠接收了數家國營期貨貿易商的部分俄羅斯原油購買配額。這些國營企業大多避免與俄方簽署新的採購合約。

報導指出，許多西方企業避免為俄羅斯貨品出口提供保險、運送、融資等服務，因此各界預期能源需求量大的中國將趁機低調入場收購。

航運相關數據顯示，中國的俄羅斯石油進口量確實已微幅上升。航運業者表示，至少有6艘特大型油輪將依照已簽訂的合約，以併櫃方式將俄產烏拉爾（Urals）原油自歐洲運往亞洲，主要目的地是中國和印度。每一艘特大型油輪可運載多達200萬桶原油。

這還只是有白紙黑字為證的交易。業者指出，交易也可透過私下議定進行。

比利時油輪集團 Euronav的投資人關係部門主管嘉拉葛（Brian Gallagher）說，俄產烏拉爾（Urals）原油每桶較歐洲的布蘭特（Brent）原油便宜35美元，中國的煉油廠當然有收購動機；雖然疫情和「封城」等防疫措施導致石油需求下降，但「他們可以買起來放」。

航運業者在西歐、北歐和地中海一帶將俄羅斯石油自數艘中型船舶集中裝載至特大型油輪，輾轉運往亞洲。業者指出，俄烏戰爭爆發以來，運載「烏拉爾」原油至亞洲的特大型油輪數量「大幅上升」。

期貨數據分析公司Kpler的資料顯示，與去年的單日平均值相比，中國本月購買的俄羅斯原油和石油產品平均每日較去年增加8萬6000桶。

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Kpler一名謝姓資深分析師指出，雖然中國購買量增加，但數據顯示，為俄羅斯原油和石油產品找到新買主，比莫斯科原本預期的困難。中國的增購量其實不如俄方預期，原因之一是中國比印度受到國際社會更嚴格檢視。

一如中國，印度也未加入對俄制裁，新德里當局甚至決定增購降價求售的俄羅斯石油，引發近年將印度定位為印太區域重要自由民主夥伴的西方國家的憂慮。俄羅斯目前僅供應印度所需約2%石油。（編輯：高照芬）1110504