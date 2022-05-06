俄恢復襲亞速鋼鐵廠 歐盟爭取通過禁俄石油制裁

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烏克蘭表示，俄軍違背了停戰3天建立人道走廊的承諾，再度攻擊馬立波亞速鋼鐵廠。圖為亞速鋼鐵廠3日冒出濃煙。（美聯社）

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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭表示，俄軍違背了停戰3天建立人道走廊的承諾，再度攻擊馬立波亞速鋼鐵廠；歐盟執委會考慮修改對俄羅斯的石油禁運制裁，爭取讓不情願的成員國投下贊成票。

● 俄國恢復攻勢 烏克蘭：俄軍持續突擊亞速鋼鐵廠

烏克蘭6日表示，俄羅斯軍隊正對飽受摧殘的港市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）持續進行「突擊行動」。剩餘的烏克蘭士兵仍保衛著馬立波，部分平民也躲藏在當地。

烏克蘭軍方發言人在影片中表示：「對於亞速鋼鐵廠區（烏克蘭）國防軍的包圍仍持續進行。在部分區域，獲空中支援下，恢復了控制工廠的突擊行動。」

烏克蘭先前表示，計畫6日再度從亞速鋼鐵廠疏散平民。

俄國軍隊曾宣布從5日開始停戰3天，好讓平民從鋼鐵廠撤離，但一名烏克蘭指揮官表示，俄軍違背了承諾。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，馬立波有更多平民獲救，但俄軍持續砲擊亞速鋼鐵廠。估計仍有200名平民受困亞速鋼鐵廠龐大的地下隧道內，缺水缺食物。

● 歐盟修改禁俄石油制裁方案 爭取全數會員國支持

3名歐盟消息人士對路透社透露，歐盟執委會考慮修改對俄羅斯的石油禁運制裁，爭取不情願的國家支持。修改後方案包括要給匈牙利、斯洛伐克和捷克更多時間，來適應石油禁運，並升級本國的石油基礎設施。

一名消息人士稱，方案還包括把中止俄羅斯石油運輸服務的1個月過渡期，延長至3個月。

方案變動後，匈牙利和斯洛伐克將能透過輸油管購買俄國石油直到2024年底；捷克若沒辦法提早從南歐的管線購買石油，則可以持續向俄國購買至2024年6月。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）6日表示，匈牙利無法支持歐盟對俄羅斯的新一輪制裁。他說，禁止進口俄羅斯石油的提議，等於向匈牙利經濟投下一顆「原子彈」。

奧班說，歐盟若能提出符合匈牙利利益的新版制裁案，匈牙利願意就此談判。

● 製造俄國幾乎所有鐵軌 英凍結耶弗拉茲集團資產

英國政府5日表示，已凍結總部在英國的鋼鐵礦業公司耶弗拉茲集團（Evraz）資產。耶弗拉茲集團的主要股東是已遭制裁的俄羅斯權貴阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），且主要營運業務都在俄國。

倫敦當局將耶弗拉茲列入制裁清單，稱俄羅斯使用的幾乎所有鐵路軌道和超過1/4的鐵路車輪都是由耶弗拉茲生產。

● 斐濟應美國政府要求 扣押俄國權貴豪華遊艇

美國司法部5日指出，他們以違反制裁和涉及貪腐的相關罪嫌，要求斐濟扣住俄羅斯權貴克里莫夫（Suleiman Kerimov）的遊艇，斐濟當局已經扣押這艘價值高達3億美元（逾新台幣89億元）的豪華遊艇。

這艘船齡5年、106公尺長的阿瑪迪亞號（Amadea）豪華遊艇停泊在南太平洋島國斐濟的路托卡港（Lautoka），當地政府在美國的扣押令和司法部要求下控制了這艘船。

司法部聲明指出：「根據違反美國法律的合理根據， 包括違反美國『國際緊急經濟權力法』（International Emergency Economic Powers Act）、涉及洗錢和陰謀等罪嫌，阿瑪迪亞號將被沒收。」

聲明提到，克里莫夫是俄國權貴集團成員之一，他們「透過貪腐，以及包括俄國占領克里米亞半島等全球各地惡意活動，從俄國政府中獲得利益」。

● 俄軍入侵摧毀近400間醫院

烏克蘭總統澤倫斯基5日在對一個醫療慈善團體的視訊演說中表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，已摧毀近400家醫療院所，讓醫師沒有辦法開藥治療癌症病患，也無法執行手術。

他說：「截至今天，俄羅斯軍隊摧毀或毀損近400家醫療機構，包括大型醫院、婦幼醫院與一般診所等。」

他說，在俄軍占領地區情況很慘，「癌症病患完全無藥可用，糖尿病患面臨沒有胰島素的困境，醫師也沒辦法動手術，簡單來說連抗生素都沒有」。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110506