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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

俄軍入侵毀近400間醫院 澤倫斯基：連基本抗生素都缺

2022/5/6 13:43（5/6 14:03 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基5月5日表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，已摧毀近400家醫療院所。圖為3月9日馬立波一家婦產科醫院遭轟炸後的景象。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基5月5日表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，已摧毀近400家醫療院所。圖為3月9日馬立波一家婦產科醫院遭轟炸後的景象。（美聯社）
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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，已摧毀近400家醫療院所，讓醫師沒有辦法開藥治療癌症病患，也無法執行手術。

路透社報導，澤倫斯基在對一個醫療慈善團體的視訊演說中表示，處在交戰熱區的烏克蘭東部和南部，很多地方連基本的抗生素都沒有。

他說：「截至今天，俄羅斯軍隊摧毀或毀損近400家醫療機構，包括大型醫院、婦幼醫院與一般診所等。」

他說，在俄軍占領的地區情況很慘，「癌症病患完全無藥可用，糖尿病患面臨沒有胰島素的困境，醫師也沒辦法動手術，簡單來說連抗生素都沒有」。

俄國當局聲稱攻擊目標只有軍事和戰略要地。

俄羅斯最廣受譴責的戰爭行為之一，是3月9日攻擊馬立波（Mariupol）一間婦產醫院。俄羅斯聲稱醫院遭攻擊的照片是經刻意安排的「擺拍」畫面，並表示醫院早已被烏克蘭武裝團體所占用。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110506

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