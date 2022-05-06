WHO歐洲成員提案 要求關閉莫斯科專門辦公室

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WHO歐洲區域辦事處下週將審議一項提案，提案要求關閉設在莫斯科的WHO專門辦公室。圖為WHO旗幟。（中央社檔案照片）

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（中央社哥本哈根6日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，為了因應俄羅斯入侵烏克蘭，WHO歐洲區域辦事處下週將審議一項提案，提案要求關閉設在俄國首都莫斯科的WHO專門辦公室。

WHO歐洲區域辦事處將於10日舉行為期2天特別會議，以討論這項提案。

WHO歐洲區域辦事處包含多個中亞國家共53個成員，其中43個成員已向世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）聯名致函且附上提案。

WHO歐洲區域辦事處聲明指出，這封於4月28日寄出的聯名信函呼籲召開特別會議，「以考量烏克蘭的衛生狀況，以及這場持續性戰爭對該區域及其他地區的公衛，造成的更廣泛後果」。

信中也特別寫道，這場戰爭「對烏克蘭公衛體系尤其造成災難性後果，嚴重限制了取得藥品、設施和衛生服務的機會」。

決議草案強烈譴責「俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略，包括襲擊烏克蘭的醫療設施」。

提案要求克魯格為設在莫斯科的WHO歐洲區預防和控制非傳染性疾病辦公室（WHO European Office for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases）「開拓選項」，包括該辦公室「搬遷到俄羅斯境外的可能性」。

根據WHO發言人說法，這和WHO在俄羅斯的國家辦事處無關。

提案還要求克魯格考慮「暫時中止」在俄羅斯舉行的所有區域會議，包括技術會議和專家會議，以及各種會議和研討會。

會議暫停的時間將持續「直到俄羅斯聯邦和烏克蘭之間的衝突獲得和平解決，且俄軍從烏克蘭領土撤退」為止。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110506