更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／台電擴大電線桿絕緣包覆 要讓小鳥松鼠跟在樹上一樣
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭40/300

WHO證實烏克蘭逾百醫護遇襲 籲持續援助馬立波

2022/4/8 19:20（4/8 19:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
WHO證實，烏克蘭出現逾百起針對當地醫療部門的攻擊事件。圖為3月9日馬立波一家婦產科醫院遭轟炸後的景象。（美聯社）
WHO證實，烏克蘭出現逾百起針對當地醫療部門的攻擊事件。圖為3月9日馬立波一家婦產科醫院遭轟炸後的景象。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社烏克蘭利維夫7日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天證實，烏克蘭出現逾百起針對當地醫療部門的攻擊事件。世衛也呼籲外界持續向被圍困的烏國港市馬立波（Mariupol）提供人道援助。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會中表示，截至目前，世衛已證實發生103起針對醫療機構的攻擊事件，共造成73人喪生、51人受傷，包括醫護人員和病患。

在已確認的攻擊事件中，有89起影響到醫療設施，其餘多數則是造成救護車等運輸工具受損。

譚德塞指出，如今「攻擊醫護人員的行為還在持續發生，這讓我們非常憤怒」。他還警告，這些行為已「違反國際人道法律」。

世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）稍早在烏克蘭利維夫（Lviv）的另場記者會中感嘆，雖然醫療援助已抵達許多「受影響地區」，但仍有一些地方難以到達。

克魯格告訴媒體記者：「有些地方的狀況仍然非常困難，我想第一名肯定是馬立波。」

馬立波位於俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）和烏東親俄分離主義地區之間的戰略要地，一直都是俄軍最猛烈攻擊的目標。

位於烏國東南部重要戰略位置、俄軍占領地克里米亞和烏東親俄分離主義地區之間的馬立波，早就淪為俄軍最猛烈攻擊的地點之一。

當地居民形容，馬立波已經滿目瘡痍，當地生活條件極度惡劣，城市人口也從戰前的40萬人劇減至今天的12萬人。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天指控俄羅斯阻撓人道救援進入馬立波，意圖隱藏屠殺數以千計平民百姓的證據。

克魯格指出，目前世衛已運送逾185公噸醫療物資到烏國受創最嚴重的地區，並已送到大約50萬名民眾手中。（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1110408

延伸閱讀
俄軍火箭攻擊平民撤離路線 烏東車站至少逾30死100傷馬立波婦產科醫院70餘人遭俄軍擄走 送往俄羅斯俄羅斯違背停火空襲烏克蘭婦產科醫院 一孕婦連同胎兒不治俄軍在民宅周圍挖戰壕 拿烏克蘭村民當人肉盾牌
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀