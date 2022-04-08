俄軍火箭攻擊平民撤離路線 烏東車站至少39死87傷染血行李散一地【更新】

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俄羅斯軍隊8日發射火箭攻擊烏東車站，導致至少39人死亡和87人受傷。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭民眾試圖逃至安全地區，烏東一處用於撤離平民的鐵路車站今天遭俄軍發射火箭攻擊，現場當時據稱有超過4000人，攻擊造成至少39人死亡和87人受傷，染血行李散落一地。

路透社報導，頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在網路發文表示，火車站遭俄軍發射火箭攻擊，造成至少39人死亡和87人受傷，許多傷者傷勢嚴重。

烏克蘭國家鐵路公司指出，俄軍發射兩枚火箭，攻擊烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）被用來撤離平民的鐵路車站。當地持續遭俄羅斯部隊轟炸。

俄軍火箭攻擊烏克蘭火車站，火箭殘骸上用俄語寫著「為我們的孩子」。（法新社）

鐵路公司先前表示，至少超過30人身亡、逾100人受傷。俄國從2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，持續否認對平民發動攻擊。

現場救援人員則告訴法新社，至少有35人在攻擊中喪命。這是俄國侵烏6週以來，死傷最嚴重攻擊事件之一。

法新社記者目擊到，在車站旁地面上，至少有20具被塑膠布覆蓋的屍體。地面上血跡四濺，行李散落各處。

克拉莫托斯克市長洪契連科（Oleksander Honcharenko）表示，事發當時現場約有4000人，大多為年長者與婦孺。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，頓內茨克州政府發言人伊納欽科（Tetiana Ihnatchenko）指出，「當地從2月26日起就用於（撤離）行動，俄國人知道那裡每天有成千上萬民眾。我相信這也是為何他們會發動攻擊。」

頓內茨克州長基里蘭科表示，被火箭擊中當時，火車站有數千民眾。「俄國法西斯分子非常清楚他們瞄準的是什麼，也知道想要的是什麼：他們想要散播恐慌與恐懼，想要奪走盡可能最多老百姓的性命。」

基里蘭科在網路發布照片，可看到數具屍體躺在地上，旁邊有一堆行李箱與其他行李。

另一張照片則顯示，救難人員似乎致力撲滅火勢，灰煙直竄上空。

根據烏克蘭鐵路公司，同一地區鐵路線昨天遭到空襲後，3列負責載運撤離民眾的列車被迫停駛。

烏克蘭官員表示，俄軍正在重新部署準備發動新攻勢，計劃盡可能攻下烏東，烏克蘭官員敦促東部居民利用最後機會撤離。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110408

烏東車站遭俄軍攻擊，地上躺多具屍體。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）

（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）