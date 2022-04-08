助烏克蘭對抗東部俄軍 美首度坦承提供情資

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天首度公開表示，美國正提供情資給烏克蘭部隊，以協助烏軍執行在烏東頓巴斯（Donbas）地區的行動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧斯汀在聯邦參議院軍事委員會作證時，被問及美國是否提供情資來幫助烏克蘭在分離主義者掌控的頓巴斯或克里米亞（Crimea）地區攻擊俄羅斯軍隊。

奧斯汀回答阿肯色州共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）提問時說：「我們正提供他們情資來執行在頓巴斯的行動，沒錯。」這是美國官員首度公開承認美方在烏克蘭於頓巴斯地區的行動中所扮演的角色。

奧斯汀在回應中並未提到克里米亞。他還表示，美國並未阻止烏克蘭在這些地區對俄軍發動攻擊。

俄羅斯與烏克蘭的戰鬥近日正從烏國首都基輔朝東南部轉移。

高階國防官員向CNN表示，部分提供給烏克蘭的情資「近乎即時」。

這名官員在奧斯汀發表上述言論後說：「我們持續提供實用資訊和情資給戰鬥中的烏克蘭武裝部隊。隨著戰事逐漸移往頓巴斯區域，我們將根據需求調整資訊內容和流程。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110408