烏克蘭坦克單獨對戰俄羅斯裝甲車隊 英勇影片曝光

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網傳一段影片顯示，一輛烏克蘭T-64坦克車埋伏在有利位置，單槍匹馬向一列俄羅斯BTR-82A裝甲運兵車隊開火。（圖取自twitter.com/CBSNews）

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（中央社基輔7日綜合外電報導）通訊軟體Telegram近日出現一部空拍影片，可看到一輛烏克蘭T-64坦克車埋伏在有利位置，單槍匹馬對一列俄羅斯BTR-82A裝甲運兵車隊開火，砲彈摧毀了其中一輛裝甲車，當場起火燃燒。

英國「鏡報」（The Mirror）、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，俄烏兩軍當時是在基輔西方約80公里的新巴桑鎮（Nova Basan）交手，俄軍其他裝甲運兵車朝烏軍這部T-64坦克車開火反擊，同時似乎也攻擊鏡頭外的其他目標。

這輛烏軍坦克車向前推進，繼續朝俄軍發射砲彈，直到烏軍的增援火砲抵達為止。

根據英國「地鐵報」（Metro），據信這次交戰發生在3月31日，當時烏軍正要收復切爾尼戈夫州（Chernihiv）新巴桑鎮。切爾尼戈夫市已被俄軍圍攻數週。

烏克蘭當局2日表示，烏軍已奪回第聶伯河（Dnieper River）以西各地區。

根據美國國防部一名高層官員，俄軍已經完全從基輔州和切爾尼戈夫州撤出。這名匿名官員告訴「紐約時報」（New York Times）：「我們認為他們已經完全撤出。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110407