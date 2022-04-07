更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠
運動

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土431例分布18縣市 中症增4例
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭79/300

加拿大召見俄大使 出示布查鎮屠殺照片

2022/4/7 16:43（4/7 18:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
加拿大6日召見俄羅斯大使，出示烏克蘭布查鎮的殺戮照片。圖為布查一座教堂外的亂葬崗。（安納杜魯新聞社）
加拿大6日召見俄羅斯大使，出示烏克蘭布查鎮的殺戮照片。圖為布查一座教堂外的亂葬崗。（安納杜魯新聞社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華6日綜合外電報導）加拿大今天召見俄羅斯大使，出示烏克蘭基輔市郊布查鎮（Bucha）「駭人聽聞」的殺戮照片，同時請求國際刑事法院（ICC）加快相關戰爭罪的調查。

法新社報導，在比利時布魯塞爾準備出席北大西洋公約組織（NATO）外長級會議的加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，她「已吩咐我的副部長召見俄國大使，確保對方能看到布查鎮的慘況照片」。

烏克蘭官員表示，被俄軍清空的區域有數百名平民死亡，街頭屍體橫陳的照片引發國際公憤。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）痛斥，此屠殺暴行是「戰爭罪行」和「種族滅絕」。

克里姆林宮否認屠殺指控，並稱布查鎮和其他城鎮平民陳屍街頭的照片出於烏克蘭軍方假造；或稱這些平民死亡時間是在俄軍完全撤退之後。

趙美蘭並表示，將對俄國實施更多制裁，並為烏克蘭提供武器，以加強烏克蘭對俄談判的優勢。她說：「我們的目標是使俄國政權窒息。」

加國當局已派加拿大皇家騎警（RCMP）調查人員至國際刑事法院，協助蒐集俄軍侵烏所涉戰爭罪行的證據。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110407

延伸閱讀
另一場血戰在即？基輔籲烏東民眾即刻撤離家園何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行一次看懂烏克蘭小鎮博羅江卡遭俄軍摧殘 恐逾200人遇害布查3月中旬就滿街屍體 衛星照讓俄謊言不攻自破
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀