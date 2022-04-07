加拿大召見俄大使 出示布查鎮屠殺照片

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加拿大6日召見俄羅斯大使，出示烏克蘭布查鎮的殺戮照片。圖為布查一座教堂外的亂葬崗。（安納杜魯新聞社）

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（中央社渥太華6日綜合外電報導）加拿大今天召見俄羅斯大使，出示烏克蘭基輔市郊布查鎮（Bucha）「駭人聽聞」的殺戮照片，同時請求國際刑事法院（ICC）加快相關戰爭罪的調查。

法新社報導，在比利時布魯塞爾準備出席北大西洋公約組織（NATO）外長級會議的加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，她「已吩咐我的副部長召見俄國大使，確保對方能看到布查鎮的慘況照片」。

烏克蘭官員表示，被俄軍清空的區域有數百名平民死亡，街頭屍體橫陳的照片引發國際公憤。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）痛斥，此屠殺暴行是「戰爭罪行」和「種族滅絕」。

克里姆林宮否認屠殺指控，並稱布查鎮和其他城鎮平民陳屍街頭的照片出於烏克蘭軍方假造；或稱這些平民死亡時間是在俄軍完全撤退之後。

趙美蘭並表示，將對俄國實施更多制裁，並為烏克蘭提供武器，以加強烏克蘭對俄談判的優勢。她說：「我們的目標是使俄國政權窒息。」

加國當局已派加拿大皇家騎警（RCMP）調查人員至國際刑事法院，協助蒐集俄軍侵烏所涉戰爭罪行的證據。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110407