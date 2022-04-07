烏克蘭警告俄軍準備攻擊 敦促烏東民眾緊急撤離

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（中央社烏克蘭北頓內茨克7日綜合外電報導）烏克蘭警告俄羅斯準備攻擊烏東，烏克蘭官員敦促東部居民利用最後機會撤離。

俄軍入侵烏克蘭6週後，開始撤離基輔和烏克蘭北部地區，而將兵力集結在東南部，當局現在急於撤離當地的平民。

俄軍在基輔周遭地區殺戮平民，其中包括布查鎮（Bucha）慘案。烏克蘭稱這是俄羅斯犯下戰爭罪的明證，西方國家也因此對莫斯科祭出新一波制裁。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天指出，俄羅斯不為所動，並持續集結兵力，以實現在俄國對（烏東）頓巴斯的不良企圖。

澤倫斯基表示：「俄軍準備恢復積極攻勢。」與此同時，烏東頓巴斯的頓內茨克州（Donetsk）與盧甘斯克州（Lugansk）官員則敦促民眾撤離。

盧甘斯克州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）在臉書上寫到：「這幾天可能是避免死於俄軍手中的最後機會。」他表示，該州所有城市都遭火力攻擊，其中克爾米納鎮（Kreminna）有1人死亡。

蓋戴說：「撤離不能等。敵軍正試圖切斷所有可能的人員撤離路線。」

蓋戴之前表示，盧甘斯克州昨天有超過1200人已經撤離，但這項撤離行動受到火砲攻擊影響，其中部分地區對外聯絡已經中斷。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）宣布，已和俄羅斯達成協議，開設10條安全通道，這些通道大多位於烏克蘭南部和東部，不過，她表示，試圖離開遭圍困的港市馬立波的居民必須利用自己的車輛離開。

烏克蘭官員表示，俄軍在烏克蘭東部和南部重新部署準備發動新攻勢，他們希望民眾趁現在還可以離開的時候，撤離這些地區。

澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，俄軍空襲行動現在主要集中在東部，東南部港市馬立波（Mariupol）仍在堅守。

他說，他相信俄羅斯試圖包圍烏克蘭東部的烏軍將徒勞無功。「情勢在掌控中。」

馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）今天表示，當地還有10萬多人必須緊急撤離，並形容馬立波的情勢有如人道災難。

波成柯在國營電視台上表示：「剩餘的10萬多人祈求救援，必須要全面撤離。」

俄羅斯國防部今天表示，俄軍昨晚摧毀烏克蘭4座燃料庫，這些燃料儲存設施分別位於尼古拉耶夫（Mykolaiv）、哈爾科夫（Kharkiv）、札波羅熱（Zaporizhzhia），以及楚胡伊夫市（Chuhuiv）等城市。

俄國防部表示，這些燃料庫是烏克蘭用來替在尼古拉耶夫和哈爾科夫等城市附近，以及東南部頓巴斯地區的烏軍運補。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110407