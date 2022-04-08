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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭56/300

美：烏克蘭狠狠擊退俄軍 蒲亭放棄攻取基輔

2022/4/8 11:59（4/8 12:17 更新）
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美國國防部長奧斯汀7日表示，俄羅斯總統蒲亭已經放棄攻取基輔的念頭。圖為烏克蘭軍人2日在基輔郊外爬上戰車，士兵回頭望去。（美聯社）
美國國防部長奧斯汀7日表示，俄羅斯總統蒲亭已經放棄攻取基輔的念頭。圖為烏克蘭軍人2日在基輔郊外爬上戰車，士兵回頭望去。（美聯社）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，烏克蘭部隊狠狠擊退俄軍後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已經放棄攻取基輔的念頭。

法新社報導，奧斯汀在聯邦參議院軍事委員會聽證會上表示：「蒲亭原以為他能迅速占領烏克蘭這個國家，迅速奪下這座首都。他錯了。」

奧斯汀說：「我認為蒲亭已經打消奪下首都的念頭，現在專注於烏克蘭南部和東部戰線。」

不過，參謀首長聯席會議主席（CJCS）密利（Mark Milley）在同一場聽證會上表示，在俄羅斯入侵烏克蘭6週後，整體戰事走向仍然不明確。

他說，對於烏克蘭來說，必須依然是一個自由且獨立的國家，而且其公認的領土也完好無缺，才能算是「贏得」這場戰爭。

密利說：「這會相當艱難，會是相當艱苦漫長的過程。」

他表示，這場2月24日開始的戰爭「第一部分或許可以說是成功了，但烏克蘭東南部、頓巴斯一帶還有一場硬仗要打，俄羅斯打算在該地區集結部隊，並繼續進攻。」

「所以，我認為（戰事）會如何結束，現在仍是懸而未決的問題。」

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，與此同時，奧斯汀和密利向參議員表示，國防部正在採取一切可能措施來幫助烏克蘭對抗俄羅斯。

奧斯汀表示，美國的安全援助正以「比大多數人想像得還要快」的速度流入烏克蘭，有時在獲得授權的幾天內就抵達烏克蘭。

奧斯汀在這場針對國防部預算請求的聽證會上表示：「獲得授權4、5天後，我們會看到真正的能力開始展現。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110408

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