美軍事首長：助台自衛 確保中知道攻台難以實現

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美國參謀首長聯席會議主席密利（圖）7日表示，最好的威嚇是確保中國了解，攻擊台灣將是「非常、非常難以實現的目標」。（圖取自flickr，作者U.S. Secretary of Defense，CC BY 2.0）

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（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）美軍參謀首長聯席會議主席密利今天表示，台灣是防禦性島嶼，美方要做的是協助台灣更好的自我捍衛，最好的威嚇是確保中國知道，攻打台灣將是「非常、非常難以實現的目標」。

密利（Mark Milley）今天出席美國聯邦參議院軍事委員會關於2023財政年度國防預算聽證會，答覆議員關於如何威嚇中國，以確保中國不對台動武時表示，對台灣最好的防禦是由台灣人自己做。

他指出，美方也可以像協助烏克蘭一樣協助台灣，並且中國非常認真看待在烏克蘭的許多教訓。

密利也認為攻擊台灣並不容易，因為要「穿越台灣海峽、台灣本島與台北市進行兩棲或空中攻擊，那裡有數以百萬計的人口」，「台灣是防禦性島嶼，我們只需要協助台灣人更好的捍衛它，這是我們能做的。」

密利強調，最好的威嚇是確保中國了解，攻擊台灣將是「非常、非常難以實現的目標」。（編輯：楊昭彥）1110408