美國關切兵役恢復一年？蘇貞昌：自己國家自己救

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有媒體報導，美國關切台灣兵役制度，政府因而決定恢復1年役期。對此議題，行政院長蘇貞昌（右）28日說：「自己的國家自己救」，不是說別人怎麼看。中央社記者楊淑閔攝 111年3月28日

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）有媒體報導指，美國關切台灣兵役制度，政府因而決定恢復一年役期。行政院院長蘇貞昌今天表示，「自己的國家自己救，不是說別人怎麼看？」他並說，尊重國防部的專業判斷。

蘇貞昌今天出席「110年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」，入場前接受聯訪，做出以上表示。

有媒體報導，美國關切台灣兵役制度，政府決定恢復1年役期。對此議題，蘇貞昌說：「自己的國家自己救，不是說別人怎麼看？」

他並說，要關注現在（俄烏戰爭）集權專制國家侵略鄰國，是不用理由的，而且仗打起來人民受苦、國家整個都幾乎被毀掉。因此要救自己的國家，就看要用怎麼樣的方法才可以救，要多長役期才能訓練出來，這方面都尊重國防部的專業評斷，也希望國人支持。

他最後說，看到國人對役期表示很大的支持，也非常感謝。（編輯：陳政偉）1110328