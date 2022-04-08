澤倫斯基痛斥攻擊烏東火車站邪惡 俄國喊冤

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭東部一座火車站遭到火箭攻擊，造成至少39人死亡，烏克蘭總統澤倫斯基因此形容俄羅斯是「邪惡無極限」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在社群媒體發表聲明說：「他們正在肆無忌憚地毀滅平民，真是邪惡無極限，若不加以懲罰，永遠不會停止。」許多平民近日利用這座火車站逃離俄軍預期中的推進行動。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）說，她對俄羅斯襲擊烏克蘭火車站的報導感到驚駭。

她推文表示：「以平民為攻擊目標是戰爭罪行，我們將追究俄羅斯和蒲亭（Vladimir Putin）總統的責任。」

俄羅斯國防部發表聲明說：「基輔民族主義政權的代表有關俄羅斯被指在4月8日以『火箭襲擊』克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站的一切說詞都是挑釁，絕非真實。」

國防部說：「我們要強調，圓點-U（Tochka-U）戰術飛彈只有烏克蘭軍隊使用。這種飛彈的碎片已在克拉莫托斯克火車站附近發現，並由目擊者公布。」

白宮今天根據這座火車站遭到致命襲擊的「恐怖和令人震驚畫面」，對此事加以譴責。

白宮發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，美國將繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110408