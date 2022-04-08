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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄軍在民宅周圍挖戰壕 拿烏克蘭村民當人肉盾牌

2022/4/8 17:42（4/8 19:41 更新）
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烏克蘭基輔州奧布霍維奇村居民表示，俄軍在他們房屋周圍挖坑洞，將他們當作「人肉盾牌」。圖為奧布霍維奇村孩子們在圍著柵欄的院子裡聊天，柵欄上寫著「孩子」。（法新社）
烏克蘭基輔州奧布霍維奇村居民表示，俄軍在他們房屋周圍挖坑洞，將他們當作「人肉盾牌」。圖為奧布霍維奇村孩子們在圍著柵欄的院子裡聊天，柵欄上寫著「孩子」。（法新社）
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（中央社烏克蘭伊萬基夫7日綜合外電報導）烏克蘭基輔州奧布霍維奇村（Obukhovychi）居民表示，俄軍在他們房屋周圍挖坑洞，將他們當作「人肉盾牌」，以阻止烏克蘭武裝部隊反擊。

法新社報導，戰前有1500人口的奧布霍維奇村一條路上，可看到民宅和街道之間的空間和花園被挖了5個大坑洞，全都有車輪或坦克履帶輾壓的痕跡，內部遍地都是口糧包、棄置的軍服以及俄羅斯和白俄羅斯的菸盒。

基輔西北方70公里的奧布霍維奇村居民表示，從3月中到3月底俄軍撤退這段期間，這些坑洞停放了各式各樣的俄國軍用車輛。

儘管鄉村四處都有廣闊的空地，但在街上的民宅仍被散兵坑和半永久營地包圍。

35歲的皮恩科瓦（Yulia Piankova）說：「他們挖壕溝放車輛，把我們當人肉盾牌。」

她家的邊牆被人用白漆寫上「兒童」的俄文，她家中有5個小孩，其中一個身體殘疾。

她說：「這太糟糕了，他們不是去原野作戰，而是來到明知有很多人的地方。」

其他村民表示，坦克車、通信車和裝甲運兵車都停在當地。皮恩科瓦說，砲兵也進駐花園。

75歲的巴本科（Zhenya Babenko）說：「我們認為他們為了保護自己，將軍車停放在民宅之間，他們知道我軍不會砲擊民宅。」

規範戰時人道行為的國際法規日內瓦公約（Geneva Conventions），禁止將平民用作人肉盾牌。

日內瓦公約一項1977年通過的議定書載明：「不得利用平民使某些地點和區域免於軍事行動，尤其不得用以保護軍事目標免遭攻擊。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110408

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