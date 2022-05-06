製造俄國幾乎所有鐵軌 英凍結耶弗拉茲集團資產

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國政府今天表示，已凍結總部在英國的鋼鐵礦業公司耶弗拉茲集團（Evraz）資產，此集團在俄羅斯對烏克蘭展開的軍事行動中具有戰略重要性，製造俄國幾乎所有鐵路軌道。

法新社報導，耶弗拉茲集團的主要股東是已遭制裁的俄羅斯權貴阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），且主要營運業務都在俄國。

倫敦當局將耶弗拉茲列入制裁清單，稱俄羅斯使用的幾乎所有鐵路軌道和超過1/4的鐵路車輪都是由耶弗拉茲生產。

英國政府在聲明中說：「此舉至關重要，因為俄羅斯使用鐵路將重要軍用物資與軍人運到烏克蘭前線。」聲明還提到，耶弗拉茲的核心業務在俄國。

英國政府表示：「這些制裁將進一步削弱俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的金融儲備且困住俄羅斯經濟，並支持烏克蘭持續至今的抵禦。」

倫敦當局還說，凍結耶弗拉茲的資產代表沒有英國公民或企業能跟耶弗拉茲做生意，且將進一步勸阻各大企業在俄國從事戰略領域的事業。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1110506