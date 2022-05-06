斐濟應美國政府要求 扣押俄國權貴豪華遊艇

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國司法部今天指出，他們以違反制裁和涉及貪腐的相關罪嫌，要求斐濟扣住俄羅斯權貴克里莫夫的遊艇，斐濟當局已經扣押這艘價值高達3億美元（逾新台幣89億元）的豪華遊艇。

這艘船齡5年、106公尺長的阿瑪迪亞號（Amadea）豪華遊艇停泊在南太平島國洋斐濟的路托卡港（Lautoka），當地政府在美國的扣押令和司法部要求下控制了這艘船。

司法部聲明指出：「根據違反美國法律的合理根據， 包括違反美國『國際緊急經濟權力法』（International Emergency Economic Powers Act）、涉及洗錢和陰謀等罪嫌，阿瑪迪亞號將被沒收。」

聲明提到，克里莫夫（Suleiman Kerimov）是俄國權貴集團成員之一，他們「透過貪腐，以及包括俄國占領克里米亞半島等全球各地惡意活動，從俄國政府中獲得利益」。

美國制裁跟俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切的俄羅斯權貴，作為經濟制裁俄國入侵烏克蘭的一部分。

克里莫夫身為俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）、俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）等俄國主要能源和金融公司的共同所有人而致富。

阿瑪迪亞號登記所有者、開曼群島米爾馬林投資公司（Millemarin Investment）的斐濟律師已提出聲請，要求把阿瑪迪亞號留在路托卡港，自上月中旬抵達斐濟以來，這艘遊艇一直停泊在路托卡港。

追蹤富人船隻的網站superyachtfan.com資料顯示，阿瑪迪亞號價值3億2500萬美元，船上的日光浴甲板設有游泳池、按摩浴缸、直升機停機坪和「冬季花園」（winter garden）。

開曼群島米爾馬林投資公司本週向斐濟高等法院提出暫緩執行的聲請，防止根據美方扣押令而扣住阿瑪迪亞號，以待公司上訴。

斐濟檢察長表示，高等法院將在明天前對開曼群島米爾馬林投資公司的聲請做出裁定。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1110506