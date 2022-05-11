烏克蘭獨立後首位總統克拉夫朱克過世 享壽88歲

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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭總統府指出，獨立後帶領國家走過最初幾年混亂局面，並同意放棄蘇聯核武的首任總統克拉夫朱克（Leonid Kravchuk）今天過世，享壽88歲。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）描述克拉夫朱克是一位「歷史性人物」，讚許他帶領國家走過蘇聯解體陣痛期所扮演的角色。

澤倫斯基在對全國演說中指出：「他是一位總是出言睿智，讓全國人民都聽從的人。」「當整個國家的未來依賴一個人的智慧時，在危機發生時刻尤其顯得重要。」

他還說：「克拉夫朱克總是與烏克蘭同在。」

克拉夫朱克曾是共產黨掌握重權的官員，他以靈巧的政治作風為人所知，幫助他成為後蘇聯時代的首位烏克蘭領袖，但也未能讓他免於大眾的不滿。

頭髮灰白、臉上總是掛著一抹狡黠微笑的克拉夫朱克在蘇聯解體的混亂時期，放棄了共產黨首要職位，接著在幾週後成為一個新國家的領袖，這個國家就是烏克蘭。事後證明，他是一位政治陰謀大師。

綽號「狡猾狐狸」的克拉夫朱克作為共產主義者和民族主義者的協調者，最終讓自己爬升至國家最高領導人職位。

不過，他的總統任期因通貨膨脹暴漲，以及國營企業民營化期間的貪腐醜聞而終止。

克拉夫朱克因當年經濟局面混亂，以及決定放棄國內核武並轉交俄羅斯引發爭議，在擔任總統3年後選舉失利下台。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110511