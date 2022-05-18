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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/285

美宣布成立新單位 追查俄國在烏克蘭所犯戰爭罪

2022/5/18 11:57
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國國務院今天宣布成立新單位「衝突觀察」（Conflict Observatory），負責調查、記錄並公開俄羅斯涉嫌在烏克蘭犯下的戰爭罪行。

路透社報導，國務院透過聲明表示，新部門「衝突觀察」將包含俄國在烏克蘭行動開放源證據的紀錄、驗證及傳播，相關報告及分析將透過「衝突觀察」的網站公開。

國務院說，「衝突觀察」將「擷取、分析，並廣泛提供俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行和其他暴行的證據」。

「衝突觀察」將蒐集公開及商業上可取得的資訊，包括社群媒體內容以及商用衛星影像，以供目前及未來民事與刑事法律程序使用。

據法新社報導，俄國入侵烏克蘭近3個月，基輔當局表示已找出有數千件疑似戰爭罪的案件，其中最惡名昭彰的莫過於基輔市郊布查鎮（Bucha）數十名平民遭肆意謀殺的指控

美國國務院指出，「衝突觀察」將創立線上平台，「協助反駁俄羅斯的不實訊息，並揭露種種虐待行徑」。

「衝突觀察」將集眾人之力，包括美國國務院、製圖軟體公司Esri、耶魯大學人道主義研究實驗室（Yale University's Humanitarian Research Lab）、史密森尼機構文化救援計畫（Smithsonian Institution Cultural Rescue Initiative），以及以人工智慧為基礎並結合衛星影像和其他數據進行分析的PlanetScape Ai。

國務院表示，這項初始投資為600萬美元的新計畫，將分析、保存資訊，包括衛星影像和社群媒體上共享的資訊，以便用於目前持續進行中和未來的問責機制。

國務院指出：「『衝突觀察』這項新計畫是美國在國家及國際層級上所做一系列努力的一部分，旨在確保未來對俄羅斯的可怕行動究責。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110518

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