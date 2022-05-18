俄烏和談停擺 克里姆林宮批基輔「無意」續談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科18日綜合外電報導）克里姆林宮今天批評基輔當局無意繼續進行和平談判，以結束目前的戰事。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴媒體：「和談實在沒有進展，我們留意到，烏克蘭談判代表完全缺乏繼續和談的意願。」

基輔首席談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，烏俄在衝突較早期舉行的定期談判沒有具體成果，如今與莫斯科的和談已經「停頓」。

培斯科夫並表示，克里姆林宮沒有關於一名俄羅斯士兵被控殺害一名手無寸鐵烏克蘭平民的資訊，這是莫斯科2月24日派兵攻打烏克蘭後，首次審理的戰爭罪行案。

培斯科夫說：「我們依然沒有接獲相關訊息，而且由於我們在當地沒有外交使領館，能提供的協助也相當有限。」

他聲稱，烏克蘭通報的許多這類案例「根本不實或是自導自演」。

21歲的希希馬林（Vadim Shishimarin）今天在基輔的索洛米楊卡區（Solomyansky）地方法院出庭，他被控2月28日在烏克蘭東北部殺害一名手無寸鐵的62歲男子。

這名來自俄國伊爾庫次克（Irkutsk）的俄國士兵被控戰爭罪行以及預謀殺人等罪名，可能被判無期徒刑。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110518